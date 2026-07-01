El Barça ficha a la nueva promesa del fútbol femenino que desafió a los chicos

El FC Barcelona Femenino sigue reforzando su apuesta por el talento joven y la formación de élite. La última incorporación que ilusiona en La Masia es Sara Rubert, una prometedora delantera de Borriana nacida en 2012, que aterriza procedente del Villarreal CF.

Considerada una de las grandes perlas del fútbol base valenciano, Sara dará un paso de gigante en su carrera al incorporarse directamente al equipo juvenil azulgrana, saltándose la categoría cadete. Un ascenso poco habitual que refleja la enorme confianza que el club deposita en su potencial.

La atacante llega después de firmar dos temporadas sobresalientes con el Infantil del Villarreal, donde fue la máxima goleadora del equipo, compitiendo habitualmente en una liga masculina. Su capacidad para marcar diferencias quedó reflejada en sus más de 40 goles anotados durante las dos últimas campañas.

Un talento llamado a marcar una época

La trayectoria de Sara comenzó con apenas cinco años en la Escoleta de Borriana. Posteriormente, pasó por clubes como Primer Toque, CD Burriana y Salesianos antes de explotar definitivamente en la cantera del Villarreal, donde ha completado cinco temporadas de crecimiento constante.

Internacional habitual con la Selección Valenciana, Rubert ya acumula importantes éxitos en categorías inferiores. Fue una de las protagonistas del Campeonato de España Sub-12 conquistado en 2024, donde transformó un penalti decisivo, y recientemente brilló en la final del Campeonato de España Sub-14 con un doblete que resultó clave para el título.

Sara Rubert, con el Villarreal / Instagram @ajuntamentburriana

Sobre el terreno de juego destaca por su velocidad, descaro y valentía en el uno contra uno. Es una delantera vertical, con facilidad para atacar espacios y una marcada vocación ofensiva. Su formación en competiciones masculinas le ha permitido desarrollar un carácter competitivo, una gran personalidad y una mentalidad ganadora que la diferencian del resto.

Además de sus éxitos con la selección, Sara también ha dejado huella en torneos internacionales, proclamándose campeona de la Yellow Easter Cup 2024 y siendo reconocida como MVP en competiciones disputadas en Salou y Singapur.

La Masia, su nuevo hogar

El Barça llevaba tiempo siguiendo de cerca su progresión y finalmente logró adelantarse a otras propuestas importantes, entre ellas las de Valencia CF y Levante UD. A partir de agosto, la joven futbolista se instalará en la residencia de La Masia, donde continuará su formación junto a algunas de las mayores promesas del fútbol femenino nacional e internacional.

El salto de Sara Rubert desde Borriana hasta la ciudad deportiva azulgrana es tan ambicioso como ilusionante. Su irrupción recuerda a otros casos de éxito surgidos de la cantera grogueta, como el de Salma Paralluelo. De ella dependerá si todo lo trabajado en cantera se traduce en éxitos en el futuro. Condiciones no le faltan.