El Barça ficha a Mirza Catovic para el filial

El Barça Atlètic ha cerrado la incorporación de Mirza Catovic, centrocampista del Stuttgart que llega al filial azulgrana en calidad de cedido, según avanzó el programa Què t'hi jugues! de la Cadena SER. El acuerdo incluye una opción de compra que podría ejecutarse en función de una serie de objetivos deportivos establecidos durante su etapa en Barcelona. El filial, por tanto, sigue reforzándose después de cerrar el acuerdo con el Hamburgo por Mikael Baza, central alemán de solo 16 años.

Catovic, de 18 años, es un centrocampista que destaca por su capacidad para jugar entre líneas, su criterio con el balón y su proyección. El futbolista alemán llega al Barça con el objetivo de dar un paso adelante en su formación y seguir creciendo en un nuevo contexto competitivo con el filial azulgrana.

El jugador se incorporará a la plantilla del Barça Atlètic, que continúa reforzándose con talento joven y futbolistas con margen de crecimiento. En el caso de Catovic, el club azulgrana también se asegura la posibilidad de prolongar su vinculación más allá de esta temporada, ya que el acuerdo con el Stuttgart contempla una opción de compra condicionada al cumplimiento de determinados objetivos deportivos. Según el especialista en mercado Fabrizio Romano, la opción de compra sería de 3,5 millones de euros.

Una apuesta por el talento joven

Con esta incorporación, el Barça Atlètic se refuerza con un futbolista procedente del Stuttgart, uno de los clubes de referencia en la formación de jóvenes talentos en el fútbol alemán. Catovic ha completado buena parte de su formación en el conjunto alemán y ahora afronta un nuevo reto en el fútbol catalán para continuar con su evolución.

Su llegada responde a la voluntad del Barça Atlètic de combinar jugadores formados en La Masia con jóvenes talentos procedentes de otros mercados. El club confía en que Catovic pueda adaptarse rápidamente al estilo de juego azulgrana y convertirse progresivamente en una pieza importante para el filial.

Catovic llega inicialmente por una temporada en calidad de cedido, aunque con la puerta abierta a continuar vistiendo de azulgrana más allá de este curso si cumple los objetivos pactados entre el Barça y el Stuttgart.