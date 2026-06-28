El Barça ficha a Josué Caicedo, la perla de Ecuador: los detalles del acuerdo

El FC Barcelona sigue reforzando su apuesta por el talento joven y ya tiene completamente cerrada la incorporación de Josué Caicedo. El lateral izquierdo ecuatoriano de 18 años ha firmado ya toda la documentación con el club azulgrana y únicamente falta el anuncio oficial para hacer pública una operación que llevaba varios días encarrilada.

Según ha confirmado el periodista especializado en mercado Nicolò Schira, la operación ya está cerrada y firmada para que Caicedo aterrice procedente de la LDU Quito en calidad de cedido, con una opción de compra fijada en 2,5 millones de euros.

Esa cláusula, además, se convertirá automáticamente en obligatoria cuando el futbolista dispute su cuarto partido con el primer equipo del Barça. En caso de ejecutarse definitivamente el traspaso, el defensa firmará un contrato hasta junio de 2030 y la LDU se reservará un 20% de una futura venta.

La operación confirma la estrategia que el Barça viene desarrollando en los últimos mercados con algunos de los jóvenes más prometedores del panorama internacional. El modelo recuerda mucho al utilizado recientemente con Hamza Abdelkarim, incorporado inicialmente como una apuesta de futuro antes de completar su fichaje de forma definitiva.

Caicedo fue uno de los futbolistas que más llamó la atención de los ojeadores blaugranas durante la pasada Copa Libertadores sub-20. Su capacidad para recorrer toda la banda izquierda, su potencia física y su proyección ofensiva convencieron al departamento liderado por Joao Amaral, que aceleró las negociaciones para adelantarse a otros clubes que también seguían muy de cerca su evolución.

La hoja de ruta del Barça

Tal y como avanzó Fabrizio Romano hace una semana, el acuerdo entre todas las partes estaba prácticamente cerrado a falta de los últimos documentos. Ahora, con la firma ya realizada, el fichaje entra en su recta final antes de hacerse oficial.

La idea del club pasa porque Josué Caicedo comience la temporada a las órdenes de Juliano Belletti en el Barça Atlètic, donde dispondrá de minutos para adaptarse al fútbol europeo y continuar con su crecimiento en Segunda RFEF. Sin embargo, dentro del área deportiva existe una gran confianza en su potencial y se considera un futbolista con condiciones para seguir una evolución similar a la de otros jóvenes que han ido acercándose progresivamente a la dinámica del primer equipo.

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La fórmula también minimiza el riesgo económico para el Barça. La cesión permitirá evaluar su adaptación antes de desembolsar los 2,5 millones de euros, una cantidad que únicamente pasará a ser obligatoria si el ecuatoriano logra abrirse paso hasta disputar cuatro encuentros oficiales con el primer equipo de Hansi Flick, que para la próxima temporada contará con Alejandro Balde para el carril izquierdo a la espera de ver cómo acaban las operaciones de Joao Cancelo y Jorge Salinas.