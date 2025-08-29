El Barça ficha a Ibrahim Babayev

Ibrahim Babayev es una de las incorporaciones más exóticas de esta temporada en el fútbol base del Barça.

Fichado del Servette FC de Ginebra, Babayaev se ha incorporado al equipo que dirige Cesc Bosch. Nacido en el 2008 en Azerbaiyán, Babayev puede recalar en la cantera blaugrana pese a ser menor de edad al disponer de pasaporte comunitario.

La normativa permite incorporar futbolistas europeos a partir de los 16 años y al ser suizo se ha podido incorporar al fútbol formativo blaugrana antes de cumplir los 18 años.

Babayev se mostró feliz de firmar por el Barça / Instagram

Igor Babayev ha firmado su contrato con el Barça con la presencia del directivo responsable de la cantera blaugrana Joan Soler así como el director del fútbol formativo José Ramon Alexanko.

Babayev es un jugador pequeño que apunta maneras de ser un futbolista hábil y que puede adaptarse en el Barça a las funciones de interior o extremo.

En el Juvenil B tendrá mucha competencia ya que Cesc Bosch cuenta con interiores del nivel de Ebrima, Michal Zuk o Genís Clua y extremos de mucho nivel.

El potente Alieu Drameh, el virtuoso Byron Mendoza o el veloz Iu Martínez son jugadores muy consolidados y con gran proyección en La Masia.

Babayev espera triunfar en el Barça / Instagram

Babayev jugaba en el equipo juvenil del Servette y es internacional Sub-17 con Suiza. En los primeros amistosos de la pretemporada el suizo de origen azerbaiyano se está adaptando al estilo de juego del Barça.

No hay precedentes en la historia de la cantera blaugrana y tampoco en el primer equipo barcelonista de un jugador nacido en Azerbaiyán, un país caucásico con poca tradición futbolística.

Babayev no debutará en partido oficial con el Barça, como mínimo, hasta el próximo 20 de septiembre cuando el Juvenil B culé se estrena en el campeonato liguero. Los de Cesc Bosch se enfrentarán entonces al Girona en el campo Torres de Palau.

Hasta entonces Cesc Bosch y su cuerpo técnico tendrán tiempo para que Babayev se adapte al conjunto barcelonista que cuenta con una base importante de futbolistas que ascienden del Cadete A.