El Barça ficha a Erik Domínguez para el Juvenil B

No cesan los movimientos en la cantera azulgrana. Según ha podido saber SPORT, el Barça ha cerrado la incorporación de Erik Domínguez, una de las grandes promesas del fútbol base catalán. El extremo ha acudido hoy a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para formalizar su fichaje, acompañado por su familia y por sus agente, Fode Diakhaby y el equipo de Gersh (la antigua You First). Tras la firma, el jugador quedará vinculado al club azulgrana y la próxima temporada formará parte del Juvenil B, aunque no se espera que el Barça anuncie el fichaje hasta el 4 de septiembre, fecha en la que el futbolista cumplirá 16 años y puede firmar su primer contrato profesional.

Erik llega procedente del Cornellà, donde ha completado una excelente temporada con el Cadete A en División de Honor Sub-16. Actuando habitualmente como extremo izquierdo a pierna cambiada, pese a ser diestro, ha destacado especialmente por su capacidad goleadora, firmando 13 tantos en una de las competiciones más exigentes del fútbol formativo español.

Un goleador nato

Su facilidad para ver portería no es ninguna novedad. La campaña anterior, defendiendo los colores del Cadete B del Cornellà, ya anotó 17 goles, confirmando una progresión constante y un perfil ofensivo diferencial desde edades tempranas. Antes de su etapa en el Cornellà, Erik pasó dos temporadas en la Damm. En su primer año en el club cervecero, jugando en el Alevín B, firmó unos espectaculares 29 goles. Posteriormente, en el Infantil B, volvió a dejar muestras de su talento con 5 tantos y un rendimiento muy destacado.

Más allá de los números, Erik es un futbolista que destaca por su desborde, imaginación y capacidad para generar peligro en el uno contra uno. Habilidoso, muy regateador y con una gran dosis de fantasía en su juego, también sobresale por su golpeo de balón y por su facilidad para asistir a sus compañeros.

Su potencial quedó reflejado recientemente en el MIC Football, torneo en el que participó con el Barça durante un periodo de prueba causando una muy buena impresión. En un equipo donde también brillaron jugadores como Artem Rybak y Hugo Garcés, Erik fue uno de los futbolistas más destacados del conjunto azulgrana, dejando una gran impresión entre técnicos y aficionados.