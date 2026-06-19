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FC BARCELONA

El Barça ficha al ecuatoriano Josué Caicedo

El carrilero zurdo Josué Caicedo, de 19 años, llega cedido con opción de compra que puede volverse en obligatoria de 2,5 millones de euros y empezará con el Barça Atlètic

Josué Caicedo, con la LDU Quito

Josué Caicedo, con la LDU Quito / LDU

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German Bona

German Bona

El Barça se asegura uno de los grandes talentos del fútbol sudamericano que brilló especialmente en dos partidos de la última Libertadores sub-20 con la LDU Quito. Se trata de Josué Caicedo, un lateral-carrilero zurdo de 19 años que llamó poderosamente la atención de los 'scoutings' y que llegará al club azulgrana en condición de cedido. En principio, la idea es que refuerce al Barça Atlètic de Juliano Belletti en la Segunda RFEF, pero con las condiciones que atesora el ecuatoriano, a buen seguro que estará monitorizado desde el primer equipo, en un caso similar al de Hamza Abdelkarim. El clib azulgrana ha llegado a un acuerdo verbal con el joven futbolista y la operación ya está cerrada.

El periodista especializado en mercado de fichajes, Fabrizio Romano, fue quien adelantó la noticia del fichaje de Josué Caicedo por el Barça. Explicó que el club azulgrana se asegura con el préstamo una opción de compra que puede volverse obligatoria y que estaría estimada en 2,5 millones de euros.

Sus principales virtudes

Josué Caicedo impresionó a los ojeadores azulgranas y de otros equipos por su capacidad atlética y por ser un futbolista de banda con capacidad muy ofensiva, agilidad, rapidez de reacción y desborde tanto por dentro como por fuera. Además, también destaca por poner muy buenos centros.

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Josué Caicedo ha jugado un total de 8 partidos con el primer equipo de la LDU Quito. con una suma total de 344 minutos. El más reciente, ni más ni menos que su debut en la Copa Libertadores, un partido disputado el pasado 26 de mayo ante el Always Ready boliviano que ganó el conjunto ecuatoriano por 3-2.

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