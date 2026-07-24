El Barça ficha a Aziz Issah

Sorprendió el otro día desde Estados Unidos Joan Laporta respondiendo a un aficionado ghanés sobre la figura de Aziz Issah, extremo ghanés que las dos últimas temporadas ha jugado en calidad de cedido en el FC Barcelona. El futbolista africano, que apenas tuvo incidencia en su primer curso, sí fue importante la pasada campaña con Belletti. Sobre todo en el tramo final, cuando el técnico brasileño apostó por él ante la plaga de bajas en las alas y este respondió con un buen rendimiento (cuatro goles incluidos).

Abdul Aziz, en una acción ante Arumí durante el UE Olot - Barça Atlètic / FCB

Pese a que, inicialmente, no entraba en los planes ejecutar la compra a su club de origen, el Dreams FC, el máximo mandatario azulgrana aseguró que el atacante estaría "en dinámica de primer equipo". Según pudo saber SPORT, el jugador viajó hace ya unos días a la Ciudad Condal a la espera de la luz verde para iniciar los entrenamientos. En las próximas horas el club hará oficial su fichaje.

Su agente, en la Ciutat Esportiva

Desde este diario podemos informar que uno de sus agentes, Ohad Cohen, se ha reunido con representantes de la entidad barcelonista este viernes. Por ahora, Aziz no ha podido ejercitarse porque todavía no hay oficialidad (algo que, por ejemplo, también le ha sucedido a Adeyemi, que no ha podido entrenar a las órdenes de Flick hasta este viernes).

Aziz Issah celebra un gol ante el filial del Espanyol / Valentí Enrich

El futbolista está a la espera de la luz verde para unirse al grupo. Veremos si al de Flick, como Laporta anunció, o para enrolarse en el filial, que estos días trabajará en la Ciutat Esportiva y que luego se desplazará a la Vall d'en Bas para realizar el tradicional stage en las instalaciones de Royal Verd.

La idea, que esta vez sea en propiedad

Esta vez, a priori, la idea es que llegue comprado por la entidad barcelonista. Firmaría un nuevo contrato ya en propiedad del club, que lo ficharía del Dreams FC ghanés. Su futuro próximo podría pasar por una salida cedido para foguearse en algun destino de categoría superior a la Segunda RFEF, aunque no se descarta que sigua en el filial azulgrana. Veremos si en las próximas horas, como parece, se hace oficial su aterrizaje por tercera vez.