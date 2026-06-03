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El Barça felicita a Leo Messi por el premio Princesa de Asturias

El FC Barcelona envió un mensaje a través de sus canales oficiales en el que agradece y recuerda el legado del genio de Rosario en el Spotify Camp Nou

Messi recibe uno de sus 8 Balones de Oro en París

Messi recibe uno de sus 8 Balones de Oro en París / FCB

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Juan Manuel Díaz

Juan Manuel Díaz

Una vez que se ha conocido que Leo Messi es el flamante ganador del premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, el FC Barcelona ha felicitado al genio de Rosario a través de sus canales oficiales con un sentido mensaje en el que aparece la imagen del propio Leo durante una de las ceremonias en las que recibió uno de sus ocho trofeos del Balón de Oro

"Enhorabuena, Leo Messi, por el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Un reconocimiento merecido a una trayectoria extraordinaria, marcada por su legado en el Barça y por una carrera repleta de éxitos en nuestro Club", reza el texto que acompaña la fotografía del exblaugrana y ahora estrella del Inter Miami.

Leo Messi, que en estos momentos está concentrado con la selección de Argentina para preparar el Mundial 2026, recibe de esta manera uno de los galardones más prestigiosos del mundo del deporte con el que se quiere reconocer una trayectoria extraordinaria que le ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, para muchos el número uno indiscutible.

Aunque Leo milita en el Inter Miami y jugó en el PSG, clubs en los que también ha dejado un recuerdo imborrable, es imposible desligar su carrera deportiva de dos camisetas: la albiceleste de Argentina, con la que ha conquistado un Mundial (2022), un Oro Olímpico (2008), dos Copa América (2021 y 2014) y un Mundial Sub-20 (2005); y la blaugrana del Barça con la que sumó 34 títulos: cuatro Champions (2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15), diez Ligas (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19), siete Copas del Rey (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2020/21), tres Mundiales de Clubes (2009, 2011 y 2015), tres Supercopas de Europa (2009/10, 2011/12 y 2015/16) y ocho Supercopas de España (2005/06 · 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17 y 2018/19).

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Tras dejar el Barça, logró dos Ligue 1 (2021/22 y 2022/23) y un Trophée des Champions (2022/23) con el PSG y una Leagues Cup (2023), una Supporters Field (2024) y una MLS (2025) con el Inter Miami de la Major League Soccer.

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