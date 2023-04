El Barça ya conoce la fecha límite de una posible sanción de la UEFA por el 'caso Negreira'

El organismo no quiere tardar en decidir para evitar que el TAS dilate aún más el proceso Según 'AS', la decisión no irá más allá de junio y, si hubiera sanción, el Barça empezaría el proceso para recorrer

La UEFA no pretende alargar mucho en el tiempo el proceso de investigación sobre el Barça por el 'caso Negreira'. El pasado 23 de marzo el organismo europeo anunció que investigaría al club azulgrana por una posible "violación del marco legal", lo que podría costarle la expulsión de competiciones europeas al equipo de Xavi Hernández. El límite para pronunciarse, el mes de junio.

La intención de la UEFA es que la instrucción de los inspectores Jean-Samuel Leuba y Mirjam Koller, los dos elegidos por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA, vayan rápido.

Según apunta 'AS', el objetivo es que si finalmente se encuentra al Barça culpable, los 'tempos' para que la entidad catalana recurra no afecten a las competiciones europeas de la temporada 2023/24.

Ceferin y Joan Laporta, juntos pero no revueltos | EFE

En caso de ser castigado, el conjunto azulgrana podrá recurrir primero a la Corte de Apelación de la misma UEFA y posteriormente al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

Esto alargaría el proceso y el Barça se podría beneficiar de medidas cautelares, extremo al que la UEFA espera no llegar.