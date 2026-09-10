El Barça ya tiene fecha para el duelo ante el Getafe

El FC Barcelona ya conoce cuándo disputará su partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto de Hansi Flick se enfrentará al Getafe en el Spotify Camp Nou el sábado 10 de octubre a las 18:30 horas, en el inicio de un tramo de la temporada que elevará considerablemente la exigencia para el equipo blaugrana.

El encuentro llegará justo después del próximo parón internacional y será el primero de una auténtica prueba de resistencia para el Barça. Apenas tres días después, el conjunto de Flick tendrá que viajar a Turquía para medirse al Galatasaray en la Champions League. Y la exigencia no disminuirá en las semanas siguientes.

Un octubre que pondrá al Barça a prueba

El partido contra el Getafe supondrá el regreso del Barça a la competición después del parón de selecciones, pero el calendario no le dará prácticamente tiempo para recuperar el ritmo. El conjunto blaugrana disputará el encuentro el sábado por la tarde y el martes siguiente ya tendrá que afrontar un compromiso europeo lejos de Barcelona.

Raphinha adelantó al Barça ante el Feyenoord / EFE

La visita al Galatasaray será solo el principio. Una semana después, el Barça viajará al campo del Real Betis y, apenas unos días más tarde, tendrá otro partido de Champions de máxima dificultad ante el PSG. El calendario todavía guardará otro gran obstáculo para el final de mes: el primer Clásico de la temporada.

El Real Madrid visitará el Spotify Camp Nou el domingo 25 de octubre a las 21:00 horas, cerrando así un periodo en el que el Barça habrá encadenado partidos de LaLiga y Champions prácticamente sin margen para relajarse.

La acumulación será especialmente importante para Flick, que tendrá que gestionar minutos, rotaciones y posibles bajas en una fase en la que cada partido tendrá un peso considerable. El duelo contra el Getafe, por tanto, no será únicamente el regreso a la competición doméstica: será también el comienzo de una serie de encuentros que exigirá al máximo a la plantilla.

Una jornada con grandes partidos

La octava jornada arrancará el viernes 9 de octubre con el Málaga-Espanyol, a las 21:00 horas. El sábado se disputarán el Rayo Vallecano-Athletic Club (14:00), Alavés-Atlético de Madrid (16:15), Barça-Getafe (18:30) y Real Madrid-Villarreal (21:00).

El domingo llegará el turno del Elche-Celta (14:00), Real Sociedad-Deportivo (16:15), Betis-Osasuna (18:30) y Racing-Valencia (21:00). La jornada se cerrará el lunes 12 de octubre con el Levante-Sevilla (21:00).

El Barça ya tiene, por tanto, fecha y hora para su regreso liguero tras el parón. El Getafe será el primer obstáculo de un octubre especialmente exigente, en el que Flick tendrá que afrontar una sucesión de partidos de máxima dificultad y con muy poco margen entre algunos de ellos.