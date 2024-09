¿El Barça, favorito en Liga? Esta es la teoría de Hansi Flick

En tan solo cuatro jornadas de Liga, el Barça ya aventaja al Real Madrid en cuatro puntos. El perfecto arranque de los de Hansi Flick ha permitido abrir hueco respecto al vigente caampeón. Mientras algunos en Barcelona han disparado sus niveles de ilusión, en la capital del Estado remarcan que esto es muy largo y creen que la supuesta mayor calidad de la plantilla blanca terminará por decantar la balanza en favor del Real Madrid. ¿Y Hansi Flick cómo lo ve?

El técnico azulgrana ya fue claro ante el Valladolid: no se ha hecho nada y en fútbol las dinámicas cambian en un abrir y cerrar de ojos. Hansi sabe que, efectivamente, esto es una carrera de fondo, por lo que hincharse ahora sería un tiro en el pie. Aunque en un inteligente movimiento Joan Laporta evitó ponerle la presión de tener que ganar títulos, es innegable que esa es la ilusión que mueve tanto a la entidad como a la afición.

El alto nivel que ya de por sí tenía la plantilla del Real Madrid, la llegada de Mbappé y los problemas de 'fair play' del Barça, que se han traducido en apenas refuerzos y un elenco ahora mismo corto de efectivos son argumentos reales para quienes consideran que, en cómputo global, Ancelotti parte con ventaja respecto a Flick.

Hansi se 'olvida' del Real Madrid

Internamente, en el club azulgrana se muestran cautos. Han comprobado que no sirve de nada situar las expectativas por los aires, de ahí que repitan que arrebatarle LaLiga a los blancos es una misión posible pero difícil. En otras palabras, que no se sienten, ni quieren sentirse, favoritos.

En ese sentido, Flick tiene una teoría muy clara. A los ojos del teutón, que el Real Madrid tenga o no mejor plantilla que el Barça no es un punto clave. A quienes creen que así es, Hansi les contrarresta asegurando que, al margen de lo que ocurra en los dos Clásicos, si su Barça hace lo que tiene que hacer el resto de Liga, será campeón.

Eso no significa, ni mucho menos, que el alemán piense que su elenco no puede derrotar al de Ancelotti. Sin ir más lejos, ya lo hizo en pretemporada, por más que fuera un amistoso. Simplemente, Flick quiere que su vestuario se centre en ser fiable y regular semana a semana ante los 18 equipos restantes de Liga. Respecto a esos no hay duda: el Barça es superior y, por lo tanto, cada tropiezo serán puntos perdidos. A día de hoy, de hecho, por más que el Real Madrid gane todos los partidos de la primera vuelta, Clásico incluido, no depende de sí mismo para ser campeón de invierno.