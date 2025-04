Un Barça falto de frescura

Era el día ideal para acercarse al título de Liga. La derrota del Madrid en casa ante el Valencia vislumbraba la oportunidad de ponerse 6 puntos arriba y, además, con el gol average a favor tras la disputa del Clásico en Montjuic. Pero no pudo ser. No, al menos, del todo. El Barça sumó un punto ante el Betis que a protagonistas y aficionados les supo a poco, con un sentimiento de haber desaprovechado un pinchazo del rival directo al título.

Y eso que empezó bien el partido, con una recuperación en campo contrario, una combinación entre Lamine y Ferran y un pase de primeras del valenciano que aprovechó Gavi para el 1-0. Pero esa fluidez que dio el gol casi no apareció el resto del encuentro. Hubo ocasiones, pero al Barça le faltó la capacidad de asociación con la que tantas victorias holgadas ha obtenido.

Frustrado ataque

La noche ante el Betis también era un buen momento para Lewandowski, que con 25 goles podía ampliar la distancia con Mbappé (22), sin marcar ante el Valencia. Pero el polaco no estuvo acertado, no tuvo la caña a punto para pescar el mínimo balón y, de hecho, no fue capaz de chutar a portería.

No fue el único; Lamine Yamal se mostró errático. Con ideas pero sin mucho acierto en la primera mitad y visiblemente frustrado con el empate, quizás cansado, en la segunda. El de Rocafonda empezó ganando duelos, pero se fue diluyendo a medida que pasaron los minutos y sus pases y regates perdieron efectividad.

Ferran Torres no pudo volver a ver puerta / Javi Ferrándiz

Y más allá de la asistencia, no fue el mejor día de Ferran Torres. El valenciano tuvo una muy clara, que le quedó un pelín atrás, pero no pudo participar ni atacar la espalda de la defensa con un desmarque certero. Un Ferran que vio rota su racha de cuatro partidos seguidos marcando.

Por último, Raphinha tuvo poco más de media hora en el campo. El brasileño estuvo activo y participó con protagonismo en los intentos azulgrana, pero se vio un poco apoderado por la frustración del resultado, de la falta de ideas claras y acabó muy enfadado con el colegiado; un resumen de cómo le salieron las cosas al Barça.

Arriesgada línea defensiva

En defensa, Flick planteó el partido como es habitual, con Balde subiendo mucho y dejando la cobertura a los centrales, cosa que en esta ocasión pudo castigar Antony. Y de ahí nació el gol del Betis. El brasileño forzó un córner tras una contra y Natan superó de manera clara a Araujo en el remate. El uruguayo se enganchó al central bético, pero no evitó que le superara en el salto y salió claramente derrotado del duelo.

Por último, quizá fue indicativo el cambio de Pedri, al que se notó agotado llegado el 75' de partido. Tuvo momentos de brillantez, como en el pase a Koundé que no acabó en gol, pero no pudo encontrar con solvencia a los compañeros. Al menos, no tanto como a lo que ha acostumbrado al público el canario.