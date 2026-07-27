El Barça explora la opción de jugar un amistoso en Marruecos

El FC Barcelona continúa dando forma a la pretemporada de Hansi Flick. Después de las buenas sensaciones ofrecidas en el primer partido de entrenamiento del verano ante el Europa, la expedición blaugrana ha viajado este lunes a Inglaterra para iniciar su 'stage' de preparación en St. George’s Park.

El técnico alemán aprovechará la estancia para seguir cargando de trabajo físico y táctico a una plantilla que afronta unas semanas decisivas antes del comienzo oficial de la temporada. El objetivo pasa por afianzar los automatismos del equipo y acelerar la integración de los nuevos futbolistas.

La expedición ha viajado con prácticamente todos los jugadores disponibles del primer equipo, además de una gran cantidad de canteranos. Entre los nombres propios figuran el recién incorporado Karim Adeyemi, Ronald Araujo, ya de regreso tras disputar el Mundial, y Fermín López, que continúa con su recuperación dentro de la dinámica del grupo.

Frenkie de Jong y Marc-André ter Stegen también viajan a pesar de sus situaciones. Raphinha, por su parte, se incorporará a mitad de semana después de finalizar sus vacaciones.

En el plano institucional, el equipo ha viajado sin representación de la directiva. Deco se unirá a la expedición el miércoles, mientras que el presidente Joan Laporta lo hará el viernes.

Marruecos, una opción para ampliar la pretemporada

Más allá del trabajo sobre el césped, el Barça sigue perfilando su calendario de amistosos. Según ha informado el periodista Achraf Ben Ayad, el club estudia la posibilidad de disputar un nuevo encuentro de preparación en Marruecos antes del inicio de LaLiga.

La operación tendría un importante componente deportivo, pero también comercial. El Barça cuenta con una enorme masa social en el norte de África y la disputa de un amistoso en territorio marroquí serviría para reforzar su presencia internacional, además de generar nuevos ingresos para el club.

Por el momento no han trascendido ni el posible rival ni la fecha del encuentro, aunque la dirección deportiva y el área comercial trabajan para encontrar un hueco en un calendario muy exigente. Las negociaciones continuarán estos días, según Ben Ayad.

Un verano con mucho ritmo

Mientras se define esa posibilidad, el conjunto de Hansi Flick mantiene el foco en los próximos compromisos de la pretemporada. El 'stage' en Inglaterra concluirá con los amistosos frente al Birmingham City, el 31 de julio, y el Preston North End, el 3 de agosto.

Posteriormente, el Barça pondrá rumbo a Italia para disputar el triangular de Udine el 8 de agosto, donde se medirá al Nottingham Forest y al Udinese. Antes del inicio oficial de la temporada, los blaugranas también afrontarán el Trofeo Joan Gamper, previsto para el 19 de agosto frente al Al Ahly.

Con la preparación ya en marcha y la plantilla perfilándose poco a poco, el Barça acelera para llegar en las mejores condiciones al estreno liguero, sin dejar de explorar nuevas oportunidades para potenciar su proyección internacional durante el verano.