El Barça explica los motivos del aval de 7 millones para cumplir con el fairplay

Este lunes Xavi O’Callaghan, director de Deportes Profesionales del FC Barcelona, ha comparecido para aclarar los entresijos del fairplay financiero aplicable a las secciones del club, revelando detalles del aval de 7 millones de euros aprobado por la Junta en días anteriores.

O’Callaghan ha explicado la distinción clave que hace LaLiga: por un lado están los inscribibles (futbolistas del primer equipo y técnicos principales, es decir, Hansi Flick y su segundo), y por otro, los no inscribibles, entre los que se incluyen las secciones profesionales, el cuerpo técnico del primer equipo que no es entrenador principal y segundo, Barça Academy y el resto del personal no futbolístico. Todos esos costes forman parte de la “masa salarial global del club” y deben cuadrar dentro del límite total impuesto por la patronal.

El problema surgió en la campaña 24/25, cuando se revisó los presupuestos de la masa no inscribible, se detectó que se habían desviado en 7 millones de euros. O’Callaghan asegura que han batallado con variables que finalmente generaron ese desfase, unas variables que, por sus declaraciones, podrían salir de las primas a la parte no inscribible del primer equipo por los títulos conseguidos. Esta desviación no pasa desapercibida para LaLiga, que exige control sobre toda la estructura salarial, no solo sobre los jugadores.

¿Cuál fue la solución? Presentar un aval de 7 millones para cubrir esa diferencia. "LaLiga no tiene forma de auditar todo ese salario no inscribible —ha admitido O’Callaghan—, por eso el aval actúa como garantía. En LaLiga te dicen que, si tú no avalas, te quitamos masa inscribible del primer equipo", ha explicado sobre la 'amenaza' de la patronal para cumplir con la masa salarial. Y ha matizado: "Aunque estuvieramos en el 1:1, el aval se tendría que hacer por estar excedido respecto al presupuesto de lo no inscribible".

Sobre la temporada 25/26, el club estima una masa salarial no inscribible de 95 millones de euros, desglosada en 56 millones para secciones profesionales, 1 millón para las categorías no profesionales, 6 millones para Barça Academy y 32 millones para el personal técnico del primer equipo.

O’Callaghan ha dejado claro que el aval no es indicativo de un gasto descontrolado en las secciones profesionales, a las que se había acusado de derroche excesivo: "El baloncesto, por ejemplo, ha gastado según lo previsto. El aval es solo una herramienta para garantizar el cumplimiento presupuestario". Y ha puesto en valor el gesto de la Junta: "La Junta se juega su patrimonio para proteger la competitividad del club y se tiene que poner en valor".