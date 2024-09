El Barça explica por qué no fichó a Nico Williams

El proceso de decisión en el mercado de fichajes en Can Barça no es un camino fácil. Deco, director deportivo del club azulgrana, ha explicado en la entrevista exclusiva de 'Barça One' los pasos que sigue su equipo y el cuerpo técnico en el momento de decidir si se sale a fichar o se apuesta por el talento de casa.

"El míster fue el primero en decir que si no podíamos traer nivel podíamos seguir con lo que hay. Reflexionamos, no tomamos decisiones precipitadas", apuntó el director deportivo. Cuestionado sobre el fichaje en concreto de Nico Williams, extremo del Athletic Club que estuvo bajo la órbita culé tras su magnífica Eurocopa con España y su MVP en la final del torneo, Deco no negó que hablaran sobre su posible contratación, pero explicó los motivos que llevaron al Barça a decidir no acometer su traspaso:

"Te vuelvo a decir. Hablamos de nivel. Hoy tenemos a Raphinha, Ferran, la vuelta de Ansu (estaba muy bien en pretemporada), a Lamine y a jugadores como Fermín u Olmo que pueden jugar ahí. Para traer a alguien tenía que ser de un nivel muy alto. Con el fichaje de Dani te daba más opciones. No es que no hayamos hablado con jugadores, pero teníamos otras prioridades que han sido decisivas para no traer a otro extremo", argumentó el portugués.

Así, el director deportivo dejó claro que, como ya adelantó SPORT en su día, Dani Olmo era la gran prioridad del mercado por su versatilidad y capacidad de adaptarse a más posiciones ofensivas.