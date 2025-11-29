El Barça explica el escándalo de las entradas: "Ha habido 7.500 afectados"

El segundo partido en el nuevo Spotify Camp Nou no empezó de la mejor manera para los socios azulgranas. Un fallo informático en la aplicación que daba las entradas dejó a muchos culés fuera del campo sin posibilidad de entrar a tiempo para el inicio del encuentro.

Todo esto provocó varias colas enormes de gente que llenaban la Travessera de les Corts y veían impotentes cómo empezaba el duelo sin poder estar presentes en el estadio. El Barça anunció pocos minutos antes del inicio del partido que todo se había solucionado, pero hubo gente entrando durante gran parte de la primera parte.

La situación provocó varios gritos en contra de la directiva de Joan Laporta y denuncias de los movimientos de oposición en contra del presidente culé.

Tras el encuentro, Elena Fort salió a dar la cara y a pedir disculpas por lo sucedido: "Buenas noches, primero de todo queremos pedir disculpas por lo que ha pasado hoy. Lo sentimos mucho. Hemos detectado antes de abrir las puertas un error en la bajada de las entradas. Nos hemos puesto a trabajar de inmediato, pero es cierto que no lo hemos podido solucionar hasta bien entrado el partido. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un estadio nuevo e implementando unos nuevos sistemas. Estos sistemas se implementan para evitar las reventas y facilitar a los socios la entrada. Hoy la tecnología no nos ha ayudado", explicó a los medios del club.

Elena Fort pide disculpas a los socios tras lor problemas con las entradas / FCB

El estadio no se llenó hasta bien entrada la primera parte por culpa de este incidente. De hecho, tal y como confirmó Fort, algunos aficionados terminaron por no entrar al recinto: "La totalidad de los afectados es de 7.500 personas. Hemos intentado ayudarlos con nuevas maneras para poder entrar al estadio. Hemos reaccionado y han podido entrar durante el partido casi la mayoría. Creemos que unas 300 personas no han entrado al estadio. No sabemos si porque se han ido o porque no han conseguido descargar los documentos. Nos ponemos a su disposición para ayudarlos".

El Barça está implementando un nuevo sistema para las entradas al estadio. En el primer duelo ante el Athletic Club no hubo incidencias, pero en este sí: "En el primer partido funcionó, hoy hemos tenido este problema. Sabemos qué problema es y nos focalizaremos para que no vuelva a pasar. Y quiero volver a repetir las disculpas y agradecer la paciencia de los socios, que sabemos que no ha sido fácil".