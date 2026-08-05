El Barça, a la expectativa con Frenkie de Jong

La recuperación de la lesión de Frenkie de Jong mantiene a la expectativa al FC Barcelona, y más en concreto a su dirección deportiva. El centrocampista neerlandés tomó la decisión de iniciar un tratamiento conservador cuando regresó de jugar el Mundial con Países Bajos y se sometió a exploraciones médicas en el club azulgrana que revelaron una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Si este tratamiento funciona, De Jong podría volver a jugar en las próximas semanas, una vez no sintiera molestias y lograra sumar con el grupo los entrenamientos pertinentes para recibir el alta competitiva. Pero en el caso de que no dé los resultados esperados, la situación se complicaría para la entidad azulgrana.

Frenkie de Jong desea suerte a Ter Stegen a través de las redes sociales del Ajax / AJAX.NL

Dilema para el Barça

El dilema para el Barça es que todavía quedan semanas para acabar conocer la efectividad de este tratamiento y por los tiempos que se barajan, podría cerrarse el mercado de fichajes, establecido para el 1 de septiembre, sin una resolución clara. Este caso dejaría a la dirección deportiva blaugrana sin poder fichar un sustituto, a menos que fuera un agente libre, pues se estaría ya fuera de plazo.

Lo que desea el Barça, y lógicamente también Frenkie de Jong, es que el tratamiento conservador sea efectivo y consiga remitir la lesión de rodilla. El centrocampista viajó al stage de Inglaterra para seguir con su recuperación. Pero todavía no hay una evaluación precisa y el jugador tiene la intención de terminar el tratamiento antes de tomar una decisión. La única vía en caso de que no fuera efectivo sería el de una intervención quirúrgica de la rodilla que podría tener de baja al neerlandés un tiempo considerable de baja. Podría irse mínimo hacia los cuatro meses, a lo que habría que sumar alguno más antes de poder disputar un partido oficial, por lo que ya se iría a bien entrada la temporada.

Frenkie de Jong durante el partido entre Holanda y Japón en el Mundial 2026 / EFE

Centrocampistas en la agenda

El FC Barcelona espera a Frenkie, pero a la vez no está ajeno al mercado de pivotes y más en concreto a un nombre, el de Rodri. El Balón de Oro del Mundial, como hemos explicado en SPORT, ha decidido salir del Manchester City al considerar que ha cumplido un ciclo y aunque está más cerca del Real Madrid, no hay nada firmado aún con el club blanco. En este impasse negociador, el Barça ha querido informarse sin mediar oferta oficial de por medio.

Frenkie de Jong se lesionó durante el pasado Mundial con Países Bajos. El futbolista explicó que los médicos de la selección 'oranje' le dijeron que se trataba de una lesión de poca importancia y siguió jugando con dolor hasta que los de Ronald Koeman cayeron en la tanda de penaltis ante Marruecos. También ha sonado el nombre del ex del Girona, Azzedine Ounahi.