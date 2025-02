El Barça examinará a uno de sus jugadores pretendidos

Las islas Canarias es tierra de 'jugones'. Futbolistas como Valerón o David Silva salieron desde el archipiélago y más recientemente sus principales referentes son Pedri, Ayoze, Yerémi Pino... y de forma muy especial a Alberto Moleiro.

Moleiro es el único de ellos que resiste en Gran Canaria, aunque todo apunta a que esta será su última campaña vestido de amarillo. A partir de junio solo le quedará un año de contrato, no ha renovado y será difícil que se resista a alguna de las grandes ofertas que le llegan de forma constante.

El media punta es uno de los futbolistas que el FC Barcelona ha tenido como objetivo durante mucho tiempo. El club blaugrana llegó a ofrecer 10 millones de euros y lograr un fichaje al 'estilo Pedri', quien costó 5 millones de inicio para posteriormente ir incrementando su precio en función de los objetivos cumplidos.

Alberto Moleiro, durante un partido de LaLiga 2024-25 con la UD Las Palmas / @UDLasPalmas

Sin embargo, ni Moleiro ni Las Palmas han querido por ahora desvincular sus caminos. Este último verano, el Al-Hilal de Arabia Saudí se presentó con una propuesta de 25 millones de euros y unas grandes condiciones para el futbolista. Sin embargo, Moleiro quiso seguir en LaLiga una temporada más. Su cláusula es de 60 millones en el contrato que firmó hasta el 2026.

"En el aspecto físico me parezco a Pedri"

Hansi Flick deberá tener muy en cuenta al talentoso futbolista en el partido ante la UD Las Palmas por la capacidad que tiene de romper líneas con su fútbol de salón. La comparación con Pedri es inevitable, aunque tengan matices diferentes.

El propio Moleiro lo reconoció en una entrevista a la Agencia EFE: "Desde que asomé un poco la cabeza en el mundo profesional, no sé si por aspecto físico, que me parezco un poco a él, y que salimos de Las Palmas los dos, me han comparado bastante con él. Para mí es un orgullo que me comparen con Pedri, pero dentro del campo somos distintos. Cada uno tiene su fútbol. Tendré que hacerme más nombre para que dejen de compararme con Pedri (ríe), pero encantado que me comparen con él, de talla mundial".

Pedri y Moleiro guardan una buena amistada forjada en sus años en la 'Casa Amarilla' de la UD Las Palmas. Ambos se formaron en La Masia del cuadro isleño y llegaron incluso a coincidir en los entrenamientos personales que realizó Pedri en junio del 2023 en Tenerife para afrontar la campaña que venía por delante.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, puede poner de nuevo sobre la mesa este nombre en el almuerzo de las juntas directivas que se llevará a cabo en Las Palmas. Laporta tiene buena relación con el máximo dirigente canario, Miguel Ángel Ramírez, aunque la Unión Deportiva fue uno de los clubs que criticó la inscripción, en su opinión, fuera de plazo de Dani Olmo y Pau Víctor en el mercado de invierno.

El Barça nunca ha perdido de vista a Moleiro, si bien su destino parece otro distinto. El Arsenal de Arteta es el conjunto que más seduce al futbolista y su marcha a la Premier League parece cantada de cara al próximo ejercicio.

Más allá de su futuro próximo, los aficionados grancanarios podrán disfrutar este sábado de dos de los prodigios que ha formado para el fútbol español.