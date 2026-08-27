El Barça exalta su condición de "més que un club" con una jornada reivindicativa

Hace años que el lema del Barça, "més que un club", se ha convertido en una proclama posibilista según la sensibilidad de cada aficionado.

El propio club ha entrado en ese juego de manera marketiniana: lo ha asociado a su carácter polideportivo, a la singularidad de La Masia o incluso a un relato vinculado a los valores. Pero el miércoles Laporta, que hace solo un mes se plantó en la fase final del Mundial para ver a España, anunció una medida excepcional para reivindicar su significado original: el del vínculo histórico entre el Barça y Catalunya, y todo lo que ello representa.

El presidente anunció que el club, en lugar de homenajear a los campeones del mundo con España antes del partido ante el Athletic, participaría en un acto de exaltación de la estelada.

Una acción promovida por las asociaciones Òmnium, ANC y Penyes en respuesta a los incidentes ocurridos el pasado fin de semana en Elche, donde un aficionado del Barça fue reducido por agentes de la Policía Nacional cuando se dirigía al estadio con una estelada.

La iniciativa arrancó una hora y media antes del encuentro, cuando la ANC repartió 10.000 esteladas desde las 19:30 horas en diversos puntos del Spotify Camp Nou.

"Han habido acciones de catalanofobia"

Josep Vila, presidente de la ANC, valoró así la iniciativa: "Luciremos con toda la dignidad y todo el orgullo la estelada, que es un símbolo del anhelo de libertad de nuestro pueblo. Por lo tanto, ante estas situaciones de catalanofobia y de violencia absolutamente injustificada, pensamos que la mejor respuesta es llenar el estadio de esteladas con toda la voluntad. Y no solo en el partido de hoy, y no solo en el Camp Nou: hacemos una llamada a todo el país a desplegar esteladas en todos los estadios deportivos", empezó diciendo.

"Nuestra acción es el reparto de 10.000 esteladas para garantizar que todo el mundo que la quiera lucir lo tenga fácil. En todo caso, en referencia al FC Barcelona, sí que desde la Assemblea Nacional Catalana queremos aplaudir la decisión de no hacer el homenaje a una selección que no es la nuestra y que representa a un Estado que nos expolia y que nos impide, precisamente, tener nuestra propia selección nacional. Por lo tanto, apoyamos y respaldamos las palabras de Laporta y el gesto que ha hecho".

Tras sus declaraciones, la propia ANC organizó una marcha conjunta de la ANC, la Plataforma per la Selecció Catalana y la Assemblea de Joves de Catalunya desde los jardines de Josep Munté hasta el acceso 15 del estadio.

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Ya en el interior del estadio, una vez sonó el himno, dos esteladas enormes presidieron los laterales y muchos aficionados mostraron las suyas. En el regreso del equipo a su estadio, el Barça exaltó su condición de "més que un club" con una jornada reivindicativa.