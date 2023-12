El Barça, a evitar dos 'cocos' en el sorteo de la Champions League

El FC Barcelona conocerá su rival en los octavos de final de la Champions League este lunes al mediodía en el sorteo que se efectuará en Nyon. El club bluagrana tiene a siete posibles rivales y, como primero de grupo, ya sabe que jugará la vuelta en el Lluís Companys de Montjuïc.

Entre los segundos clasificados que son más temidos figuran el Inter de Milán y el PSG. El Inter quedó por debajo de la Real Sociedad, mientras que el PSG sufrió hasta el último instante, pero pasó por detrás del Borussia Dortmund.

El Inter de Simone Inzaghi es el actual líder de la Serie A italiana y fue subcampeón de Europa la pasada campaña perdiendo ante el Manchester City en la final. El Barça de Xavi se midió al Inter la temporada pasada en la fase de grupos y quedó apeado por los italianos, que pasaron como segundos en una clasificación que lideró el Bayern de Múnich.

El Inter - Barça de la pasada temporada estuvo marcado por la polémica arbitral / Sport

El partido en el Giuseppe Meazza estuvo marcado por la polémica ya que el árbitro no señaló unas manos claras de Dumfries que podían significar el empate (1-0). En el Camp Nou, el Barça se la jugaba y no pudo pasar del empate (3-3) en un duelo muy movido en el que el doblete de Lewandowski no fue suficiente. Los barcelonistas fueron condenados a disputar la Europa League.

El ogro del PSG

El PSG es el otro equipo que el Barça no quiere ver ni en pintura. Aunque pasó de ronda por los pelos, los conjuntos de Luis Enrique acostumbran a ir de menos a más y en febrero apunta que será mucho más competitivo.

El morbo estaría servido con el regreso de Ousmane Dembélé, la presencia de Kylian Mbappé y, por supuesto, con Luis Enrique en el banquillo galo, con otro ex blaugrana Arnau Tenas quizá bajo los palos.

Dembélé, en una acción frente al Newcastle / EFE

El Barça tiene mal recuerdo del último cruce con los parisinos en los octavos de final de la Champions League. Fue en la temporada 2020-21 cuando cayó por un estrepitoso 1-4 en el Camp Nou, con 'hat-trick' de Mbappé que maquilló con un digno empate (1-1) en el Parque de los Príncipes.

Muy distinto fue el anterior cruce de octavos, en el ejercicio 2016-17, cuando el Barça cayó por 4-0, pero el Barça de Luis Enrique firmó una noche para la historia con el memorable 6-1 en la vuelta, con el gol in extremis de Sergi Roberto.

Rivales más propicios

En el segundo escalafón de posibles rivales, el Leipzig es el conjunto con más porcentaje de opciones de que toque. En realidad, los alemanes solo pueden medirse al Arsenal y a los cuatro equipos españoles (Barça, Madrid, Atlético y Real Sociedad). El equipo donde juega Dani Olmo no puede medirse a los dos alemanes cabezas de serie (Dortmund y Bayern), así como al Manchester City, con quien jugó la fase de grupos.

El Nápoles es otro equipo peligroso, aunque ha perdido la fuerza que le hizo conquistar la campaña pasada la Serie A. Ya ha relevado a su entrendor, Walter Mazzarri sustituyó a Rudi Garcia, pero sigue conservando a sus dos principales figuras: los delanteros Osimhen y Kvaratskhelia.

Oshimen y Kvaratskhelia jugando con el Nápoles / Filippo Monteforte

La Lazio, donde juega Pedro Rodríguez, fue superada por el Atlético de Madrid en la fase de grupos y se mueve por la zona media de la tabla, si bien los conjuntos italianos siempre son altamente competitivos.

Los dos chollos

Las dos peritas en dulce a priori serían el PSV Eindhoven, aunque comanda esta temporada la Eredivise, y el Copenhague, que sorprendió en un grupo en el que se coló como segundo, superado por el Bayern de Múnich, pero por encima del Galatasaray y, sobre todo, del Manchester United, que ni tan siquiera disputará la Europa League.

El PSV se aprovechó del mal momento del Sevilla para colarse junto al Arsenal y desbancar también al Lille francés. En sus filas militan dos viejos conocidos de la afición culer como son Sergiño Dest y Luuk de Jong.

Luuk de Jong, delantero del PSV Eindhoven / @PSV

El Copenhague, por su parte, es el equipo que todos los primeros clasificados desean. A pesar de su buena actuación en la Champions, en su liga va tercero por detrás del Midtjylland y el Brondby.

Los equipos españoles

Del resto de equipos españoles, el Real Madrid y Atlético tienen un escenario muy similar al del Barça con la diferencia de que los blancos pueden tener al Oporto de rival en lugar del Nápoles, mientras que los rojiblancos también podrían enfrentarse a los portugueses en lugar de la Lazio.

Por su parte, la Real Sociedad quiere seguir haciendo historia y el Oporto también es una de las alternativas ya que no se pueden medir de nuevo al Inter al que superaron en la fase de grupos.

Las fechas de los partidos serán el 13/14 y 20/21 de febrero para las idas, mientras que las vueltas serán el 5/6 y 12/13 de marzo. La final se disputa el 1 de junio del 2024 en el estadio de Wembley de Londres.