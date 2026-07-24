Barça - Europa: Hansi Flick examina la cantera ¿y a Adeyemi? en el primer test de pretemporada

El FC Barcelona disputa su primer test de pretemporada este viernes (20.00 horas), diez días después de haber arrancado los entrenamientos y todavía con un amplio grueso de jugadores procedentes del filial y del Juvenil azulgrana. El rival que visitará la Ciutat Esportiva es el Europa, que se quedó a las puertas del ascenso a LaLiga Hypermotion y que ha sufrido una profunda remodelación este verano. Aunque el Barça no le ha dado ni siquiera la categoría de amistoso, sino de entrenamiento de preparación, para algunos futbolistas, especialmente los canteranos, se trata de una cita importante en la que puede estar en juego su permanencia a las órdenes de Hansi Flick. Otro de los focos de interés es saber si Karim Adeyemi tendrá minutos una vez ha sido ya presentado oficialmente como futbolista del FC Barcelona.

Jordi Cruz: "El Barça tiene un grupo joven que puede marcar una época" / SPORT

El técnico alemán cuenta con ocho futbolistas disponibles del primer equipo: los porteros Marc-André Ter Stegen, pendiente de su salida, y Wojciech Szczesny; los defensas Héctor Fort, Andreas Christensen y Gerard Martín; los centrocampistas Marc Bernal y Marc Casadó; y el delantero Roony Bardghji. Lógicamente no tendrá minutos Ronald Araujo, que se ejercita al margen del grupo, así como Alejandro Balde.

14/07/2026 Fútbol.- El balón ya rueda en el tercer capítulo del Barça de Hansi Flick. El FC Barcelona ha completado este martes su primer entrenamiento sobre el césped de la pretemporada 2026/27, la tercera bajo las órdenes del técnico alemán Hansi Flick, después de que el lunes la plantilla iniciara el curso con las habituales revisiones médicas. DEPORTES MARC GRAUPERA/FCB / MARC GRAUPERA/FCB / Europa Press

Hansi Flick dispone de hasta 17 jugadores del filial y juvenil que buscan su gran oportunidad. Se espera que puedan tener minutos bajo la atenta lupa del técnico alemán. Se trata de los porteros Iker Rodríguez y Áron Yaakobishvili; los defensas Jofre Torrents, Xavi Espart, Álvaro Cortés y Álex González; los centrocampistas Orian Goren, Tommy Marqués, Brian Fariñas, Guille Fernández y Jordi Pesquer; y los delanteros Toni Fernández, Ibrahim Diarra, Ebrima Tunkara, Òscar Gistau, Shane Kluivert y Hamza Abdelkarim.

Un test importantísimo para muchos de ellos de cara a poder mantenerse en el grupo que viaje a tierras inglesas para el stage. Lesionado Frenkie de Jong y todavía no fichado Joao Cancelo, el único que regresa los próximos días es el brasileño Raphinha, así que las expectativas de permanencia son muy altas. Todos se juegan mucho, pero algunos de ellos, todavía más.

Brian Fariñas, Tommy Marqués y Xavi Espart, muy atentos

Como es el caso de Brian Fariñas, cuya cesión al Girona se encuentra en 'stand by' a la espera de lo que decida Hansi Flick. La importante lesión, ya confirmada, de Frenkie de Jong abre puertas para los centrocampistas canteranos, como el propio castellonense o Tommy Marqués, que la pasada campaña ya estuvo continuamente en dinámica del primer equipo.

También Xavi Espart puede ocupar posiciones de pivote defensivo, pese a ser habitualmente lateral. La polivalencia puede ser un argumento determinante.

Enfrente, un Europa con nuevo entrenador, el hasta ahora director deportivo Josep Maria Gené, que buscará repetir los éxitos de su antecesor, Aday Benítez.