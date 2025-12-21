El Barça estudiará fichar un defensa en enero

En la dirección deportiva del FC Barcelona que dirige Deco tienen claro que deberán reforzar la defensa el próximo verano. La marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudí dejó huérfana la posición de central zurdo, que está cubriendo con actuaciones notables Gerard Martín en las últimas semanas tras haber probado Hansi Flick varias opciones desde el inicio de curso. A pesar del buen rendimiento del catalán, más lateral que central, el equipo de Deco tiene ya varios nombres sobre la mesa. Bastoni, Pau Torres, Schlotterbeck o Ghéhi son algunos de ellos.

Las últimas noticias, sin embargo, pueden provocar que la dirección deportiva del Barça tenga que realizar un movimiento en defensa antes de lo esperado y reforzar la zaga en este mercado de invierno. Andreas Christensen estará de baja unos cuatro meses tras haber caído lesionado en el entrenamiento del sábado, mientras todo el mundo está pendiente de la vuelta de Ronald Araujo, de baja desde el partido ante el Chelsea por unos problemas mentales de los que se está recuperando. Se espera que se reincorpore a los entrenamientos tras el parón navideño.

La situación actual, sin Christensen y a la espera de Araujo, dice que Flick tiene carencias en defensa. Cubarsí, Koundé y Eric aparecen como únicos centrales, pero el francés está ya asentado en la posición de lateral derecho sin que haya ninguno puro en la plantilla, mientras el de Martorell juega de todo. De central, pero también de lateral y medio centro. A ellos, se une Gerard Martín, lateral reconvertido en central. En cualquier caso y con Araujo recuperado, el técnico alemán solo tendría seis defensas para cuatro posiciones y muchos partidos: Koundé, Eric, Cubarsí, Araujo, Gerard Martín y Alejandro Balde.

Deberá valorar la dirección deportiva junto a Flick si con esos jugadores es suficiente para lo que resta de temporada o si hace falta incorporar un defensa este invierno. Eso sí, la incorporación no podrá ser ninguno de los jugadores que se tienen en mente para el verano, pues ahora sus clubes no les dejarán salir. Debería ser un parche hasta final de temporada, probablemente en forma de cesión, y siempre teniendo en cuenta el 'fair play'. En este sentido, teniendo en cuenta que la lesión de Christensen es una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y el danés estará cuatro meses de baja, el club azulgrana podría utilizar un porcentaje de su ficha para incorporar a un nuevo jugador.

La segunda opción es la de mirar hacia abajo. Jofre Torrents cuenta para el técnico alemán. El lateral de La Seva del Camp ya ha aparecido cuatro veces esta temporada en el primer equipo, mientras Álvaro Cortés se presenta como opción para cubrir un hueco en el centro de la defensa.