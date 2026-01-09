El Barça podría estudiar una salida de Marc Bernal en enero

El Barça podría estudiar una última operación en el mercado, a parte de Marc-André Ter Stegen. La novedad está en el futuro de Marc Bernal, un futbolista estratégico para el club blaugrana en el futuro pero que ahora no tiene los minutos suficientes para seguir progresando. El Barça está encantado con su recuperación y se cuenta con él, pero se estudia abrirle la puerta en forma de préstamo a finales de enero si llega una buena propuesta deportiva para que siga creciendo. No hay nada decidido, aunque la dirección deportiva y Hansi Flick tienen el tema encima de la mesa para tomar una decisión en las próximas semanas.

Bernal es un futbolista muy del gusto para Hansi Flick y hace solo unos días su marcha estaba absolutamente descartada. La llegada de Joao Cancelo abre muchas combinaciones y podría permitir que Eric Garcia tuviera más minutos como mediocentro, algo que ha funcionado en este último tramo de temporada. Pese a todo, el canterano comenzaba a gozar de muchos minutos y parecía que estaba bien posicionado en las rotaciones en el centro del campo. De hecho, Flick le ha priorizado claramente por delante de Marc Casadó, por lo que este movimiento sorprende.

El Barça ya ha recibido alguna propuesta en firme y es el Girona el club que más está apretando para conseguir la cesión de Bernal hasta finales de temporada. El equipo de Míchel está negociando con el Barça tanto por Bernal como por Ter Stegen y sueñan con un acuerdo conjunto, aunque es improbable que eso suceda en este mercado.

Y es que Bernal, en el caso de salir, tiene equipos que disputan la Champions interesados en conseguir su préstamo para los próximos seis meses. Incluso, algún club de primerísimo nivel estaría dispuesto a pagar traspaso ya por el canterano, pero esta es una línea que el Barça no piensa traspasar porque existe el convencimiento de que Bernal va a ser muy imporante en el futuro del equipo blaugrana.

Por ahora hay calma absoluta en todo este tema a la espera de disputar la Supercopa y el encuentro de Copa del próximo jueves ante el Racing en el que, previsiblemente Marc Bernal esté en el once titular. A partir de ahí, el club y el jugador analizarán con mucha calma lo mejor para todas las partes dejando claro que, en el hipotético caso de que acabe saliendo, solo será una cesión con el objetivo de que Marc Bernal coja ritmo suficiente.