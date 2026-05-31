El Barça estudia recomprar a Jan Virgili

El Barça traspasó el pasado verano a Jan Virgili al Mallorca. Un año después y tras el descenso del equipo balear a Segunda División, en el club azulgrana se plantean recuperar al de Vilassar de Mar, aunque no sea para jugar en el equipo de Hansi Flick. Y es que la cláusula del joven canterano azulgrana ha bajado de 30 millones de euros a 12 tras el descenso del Mallorca.

Es, evidentemente, una oportunidad clara de mercado que tiene el Barcelona y que está estudiando aprovechar. El crecimiento y rendimiento del jugador ha sido muy bueno. Ha jugado más de 30 partidos en Primera y es una pieza con la que negociar. Todo apunta a que el Barcelona buscará aprovechar el contrato de traspaso al Mallorca para aprovecharse de que la cláusula baja. Porque el club azulgrana, por las cláusulas que incluyó en el acuerdo de traspaso, apenas ha de pagar ahora 7,2 millones de euros por un jugador de enorme progresión.

Se vendió por 3,5 y ahora se puede recuperar por una buena suma cuando su valor de mercado es superior, cercano a los 15 millones. Ya hay clubes interesados, el Como de Cesc Fàbregas, equipos de la Premier League y varios de la Liga española y el Barcelona lo sabe. En su posición, en el Barça, es precisamente en la que hay más overbooking y competencia y Flick ya le descartó el pasado verano al no llevárselo a la gira americana. Además, la llegada de Anthony Gordon le hace imposible el regreso a casa con lo que el Barça cree que puede sacar tajada si al final ejecuta el derecho de recompra.

El jugador, de solo 19 años, sí tiene claro que quiere seguir en Primera División. El Barcelona podría utilizarlo para incluirlo en alguna operación y abaratarla. El club está estudiando todos los escenarios y todas las posibles opciones de mercado sin descartar ninguna. Sabe del potencial de Virgili y también que no quiere seguir en el Mallorca por el descenso y porque mientras estuvo en el banquillo el técnico argentino Martín Demichelis perdió peso en las alineaciones. Demichelis ha renovado dos años más en Mallorca, otro motivo por el que Virgili quiere salir del Mallorca este verano. Virgili está esperando la decisión que tome el Barcelona.