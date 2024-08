El Barça estudia ya la oferta del Sporting por Vitor Roque

El Barça está apretando el acelerador para solventar la salida de Vitor Roque en los próximos días. Ya prácticamente no hay margen y el club blaugrana se ha centrado en intentar llegar a un acuerdo con el Sporting de Lisboa a pesar de que se está muy pendiente del Everton por si acaba entrando en la puja por el delantero. La oferta portuguesa ha pasado del préstamo pagado al traspaso, pero las condiciones económicas aún no acaban de convencer al club blaugrana. El Sporting estaría por la labor de pagar unos 20 millones de euros más unos variables que podrían llegar a superar los 30 millones y estaría dispuesto a incluir una cláusula de recompra hacia el club blaugrana. El Barça quiere asegurarse que percibirá un mínimo de 32 millones de euros en esta operación aunque sea a plazos.

La irrupción del Sporting de Lisboa fue tomada muy en serio por el club blaugrana ya que el club portugués ha realizado buenas ventas y podría tener el músculo suficiente para abordar la operación. Es por ello que Deco se desplazó hasta Lisboa el pasado viernes para tener una toma de contacto e intentar avanzar en el acuerdo. El futbolista quiere salir del Barça sí o sí este verano y ve con buenos ojos la propuesta aunque también se ha ofrecido a varios clubs españoles para formalizar un préstamo. Vitor Roque va a poner facilidades a su salida porque su prioridad es tener minutos en Europa.

El Barça prioriza la venta definitiva del futbolista pero quiere asegurarse que no va a computar pérdidas en una operación que ya asumen como un fracaso deportivo. Hubo serias esperanzas de que el Everton asumiese la compra del jugador por el mismo dinero invertido, pero no ha llegado propuesta oficial alguna y solo el tanteo con unas cifras que no llegaban a lo que deseaba el Barça. La vía del Sporting de Lisboa va a seguir avanzando ya que el club blaugrana sí estaría dispuesto a asumir el riesgo de tener que cobrar los variables a largo plazo ya que es la propuesta que más se acerca a recuperar la cantidad invertida.

Pese a todo, el Sporting mantiene otras negociaciones abiertas con delanteros y será cuestión de agilizar las negociaciones para que no acaben en vía muerta. El Barça es muy consciente de ello y Deco va a facilitar su marcha hacia Portugal siempre que los variables ofertados sean de fácil cumplimiento. El Barça ya realizó una operación de venta con el Sporting de Lisboa en el caso de Trincao que ha acabado siendo beneficiosa para todas las partes.

Vitor Roque y su entorno priorizaban seguir en el fútbol español y ahí el Betis es el único equipo que ha presentado oferta. En este caso, y a pesar de las buenas relaciones entre los dos clubs, el Barça ha puesto freno a esta operación ya que se trataría de un préstamo con opción de compra y es poco atractivo para los intereses blaugrana. El Barça no quiere asumir el riesgo de que la cesión de Vitor Roque acabe en fracaso ya que podría devaluar casi de forma definitiva al delantero y así perder la inversión realizada.