El Barça estudia el fichaje de Neiser Villarreal

Neiser Villarreal se ha convertido en una oportunidad de mercado. Este delantero centro colombiano, de 19 años, viene avalado por ser el artillero de la última edición del Sudamericano Sub-20; está en guerra con su club, Millonarios, de Bogotá; y, como se niega a renovar, puede salir como agente libre cuando expire su contrato en diciembre.

No es nada habitual que una joya sudamericana, que viene de realizar un rol de solista en una competición del prestigio del Sudamericano Sub-20 de selecciones, pueda dar el salto a Europa prácticamente a coste cero.

Varios clubes están muy atentos a lo que está ocurriendo con Neiser Villarreal, que incluso llegó a no presentarse con Millonarios después del Sudamericano. El Oporto, que tiene una tradición consistente en apostar por perlas colombianas, Newcastle y Watford han mostrado interés.Y hay otros.

La entidad colombiana cerró un acuerdo de traspaso con el Vasco da Gama por 4 millones de dólares, pero los representantes del jugador se negaron a negociar con el club carioca porque miran hacia Europa.

Según ha podido saber SPORT, el Barça sigue muy atento a todo lo que ocurre alrededor de este futbolista con mucho potencial de crecimiento. Un intermediario ha llamado a la Ciutat Esportiva para ofrecerlo y la dirección deportiva, con Deco a la cabeza, está analizando la situación y qué escenarios están abiertos.

Si se opta por bloquear ahora al futbolista, y adelantarse a otros competidores europeos, su traspaso implicaría una inversión que no alcanzaría en ningún caso los tres millones de euros. Sus agentes están más por la labor de esperar y comprometerse seis meses antes de finalizar su contrato para que salga como agente libre. No tiene prisa, porque juegan con toda la baraja de cartas.

El clima entre Millonarios, por una parte, y su canterano y sus representantes, por otra, está muy enrarecido. Su espantada después del Sudamericano no ha gustado nada a su club, que cometió la imprudencia de dejarlo ir al Sudamericano Sub-20 sin haber renovado. Su eclosión ahora lo ha tomado a pie cambiado. Con el primer equipo había jugado once partidos y, aún, no se había estrenado como goleador.

Neiser Villarreal fue el artillero de la competición continental, que acabó con el inesperado triunfo brasileño, que se recuperó del ignomioso 0-6 que le endosó Argentina en la jornada inaugural, con ocho goles, más cuatro asistencias, en nueve encuentros. Cogió el relevo de Vitor Roque, que en la anterior edición de 2023, había marcado seis dianas, las mismas que su compatriota Andrey Santos.

Su aportación fue clave para que Colombia, que junto a Argentina fue la selección que ofreció un mejor fútbol, se clasificara para el Mundial Sub-20, que se disputará en Chile entre octubre y noviembre.

El joven artillero es aún un futbolista por hacer, pero muestra detalles interesantes, como su indiscutible capacidad goleadora, sus certeros remates con la pierna derecha desde la media distancia y su polivalencia táctica, porque también ha actuado como extremo. Fuerte físicamente (mide 1,86 m), es un delantero al que se le tiene que dar un cierto tiempo para ir progresando.

El Barça no piensa en Neiser Villarreal para el primer equipo. Antes tendría que completar su formación en el Barça Atlètic. Y si el filial acaba descendiendo, lo más lógico sería una cesión para confirmar su evolución. En todo caso, es una inversión ahora mismo al alcance de los blaugranas.