El Barça estudia ceder a Salinas al Racing tras cerrar su fichaje

El FC Barcelona sigue avanzando en la incorporación del prometedor lateral izquierdo del Racing de Santander, Jorge Salinas. La entidad azulgrana trabaja para evitar el pago íntegro de la cláusula de rescisión y estudia distintas fórmulas que permitan reducir el coste de la operación.

En este escenario, según informa El Diario Montañés, Racing y Barça contemplan la posibilidad de que el joven cántabro continúe una temporada más en Santander en calidad de cedido si finalmente se cierra su traspaso al club azulgrana. Aunque la continuidad de Salinas en el Racing la próxima campaña parece muy complicada, ambas entidades valoran una fórmula que permitiría al jugador regresar a El Sardinero durante el curso 2026/27, coincidiendo con el regreso del conjunto verdiblanco a Primera División.

Para el Racing, esta solución supondría un mal menor: asumir la salida de una de sus grandes promesas, pero seguir contando con ella durante su estreno en la máxima categoría. Para el Barcelona, en cambio, serviría para rebajar el desembolso inmediato de una operación condicionada por la situación económica del club.

Jorge Salinas, esta temporada con el Racing en un partido contra el Málaga / EFE

Desde SPORT ya informamos que la negociación por Salinas sigue su curso y que la cesión de vuelta al Racing es una de las alternativas que maneja la dirección deportiva azulgrana. Sobre la mesa también aparecen otras fórmulas, como la inclusión de algún jugador de La Masia o una estructura de pago basada en variables y porcentajes de una futura venta.

Contexto de la operación

Jorge Salinas, de 19 años, tiene contrato con el Racing hasta 2029 y una cláusula de rescisión que el club cántabro sitúa en torno a los 16 millones de euros. No obstante, existen discrepancias sobre la cuantía aplicable, ya que algunas interpretaciones sostienen que debía mantenerse la cláusula reducida mientras el equipo continuara formalmente en Segunda División hasta el 1 de julio.

Por su parte, el presidente del Racing, Manolo Higuera, se ha referido a dicha cláusula como una cantidad "varias veces superior a los cuatro millones de euros". El Barcelona, por ahora, mantiene su intención de alcanzar un acuerdo negociado con el club santanderino antes que ejecutar la cláusula en su totalidad.

La opción de una cesión permitiría a Salinas continuar su desarrollo en un entorno que conoce perfectamente, mientras el Barça supervisa su progresión y reduce el impacto económico inmediato de la operación. Las conversaciones continúan avanzando y no se descarta que el acuerdo pueda cerrarse en las próximas semanas.