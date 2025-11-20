El Barça estudia un cambio de patrocinador importante

Tal como informó el pasado lunes ‘La Vanguardia’, el contrato de patrocinio entre el FC Barcelona y CaixaBank expiró el 30 de junio de 2025 y, casi medio año después, ambas partes siguen sin alcanzar un acuerdo para alargar el vínculo comercial que les une desde hace más de dos décadas, concretamente desde los compases iniciales del primer mandato de Joan Laporta en la zona noble del Camp Nou en 2003.

La relación entre el club blaugrana y la entidad financiera no pasa por su mejor momento y, siempre según el medio de comunicación citado, el departamento comercial de la entidad culé está estudiando alternativas que plantean mejores condiciones económicas en un proceso que recuerda, por ejemplo, al que se realizó con Nike. El Barça no descarta ningún escenario y tiene el objetivo de conseguir el mejor contrato posible para un patrocinio que en los últimos años ha comportado unos seis millones de euros anuales para las arcas barcelonistas.

Las conversaciones entre ambas instituciones continúan a pesar de que hay otra circunstancia que dificulta la entente: en 2023, ejecutivos y directivos del Barça (entre ellos Enric Masip, Ferran Olivé o Mateu Alemany) invirtieron más de 250.000 euros por cabeza en una operación de compra en subastas de inmuebles que resultó ser una estafa. Los afectados pidieron una compensación a CaixaBank que no llegó al considerar que no existía responsabilidad económica por su parte a pesar de que la propuesta de inversión la había hecho el director de la sucursal de la entidad bancaria en el Camp Nou.

El ‘Barça Reservat’ de ‘3Cat’ ha destapado las primeras alternativas que baraja el Barça para su banco oficial: el club catalán ha negociado con BBVA, una opción que perdió fuerza tras el fracaso de la OPA sobre el Banco Sabadell, y con Revolut. La plataforma financiera digital con sede en Londres ha intensificado su inversión en publicidad y patrocinios en los últimos meses y a día de hoy no se puede descartar que desembarque en el Spotify Camp Nou. De momento todas las opciones son posibles y la directiva de Laporta no tiene prisa a pesar de que el contrato con CaixaBank expiró hace casi medio año.