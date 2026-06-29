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FC BARCELONA

El Barça se estrenará en la pretemporada ante el Europa

El conjunto de Flick se medirá en un amistoso a puerta cerrada al Europa el 24 de julio

El 13 de julio Hansi Flick inicia su tercera pretemporada con el FC Barcelona

El 13 de julio Hansi Flick inicia su tercera pretemporada con el FC Barcelona

Hansi Flick inicia su tercera pretemporada con el FC Barcelona / Sergi Capdevila

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Dídac Peyret

Dídac Peyret

El Barça ya tiene definido su primer compromiso de la pretemporada 2026/27. El conjunto dirigido por Hansi Flick disputará un amistoso a puerta cerrada frente al CE Europa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en el que será el primer test del verano para los azulgranas.

El encuentro llegará el 24 de julio, once días después del inicio de la pretemporada y servirá para que el técnico alemán empiece a evaluar el estado de forma de la plantilla antes de afrontar una exigente preparación estival. Como es habitual en este tipo de partidos, el duelo se celebrará sin público y permitirá a Flick empezar a dar minutos a sus futbolistas y probar los primeros ajustes tácticos del curso.

El 13 de julio, tal y como informó el Barça, arrancará esta tercera pretemporada con Hansi Flick a los mandos. Esta, además, se asemejará un poco a la primera. Apenas podrá contar con efectivos de la primera plantilla Flick. Se espera que Gerard Martín, Szczesny, Marc Bernal, Marc Casadó y Alejandro Balde, del primer plantel del curso ya finalizado, estén ese día pasando las pruebas médicas clásicas.

Tras este primer ensayo, la expedición azulgrana pondrá rumbo a Inglaterra, donde realizará un stage de preparación en St George's Park entre el 27 de julio y el 3 de agosto. La concentración en la ciudad deportiva de la selección inglesa será el eje de la pretemporada culé y combinará sesiones de entrenamiento con varios compromisos amistosos.

El primero de ellos ya está confirmado. El Barça se enfrentará al Birmingham City el próximo 31 de julio en el St. Andrew's Park, en el que será el primer amistoso abierto al público del verano para los campeones de Liga.

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La planificación de esta pretemporada estará condicionada por la disputa del Mundial de selecciones, que se prolongará hasta mediados de julio y obligará al cuerpo técnico a adaptar la carga de trabajo y la incorporación progresiva de los internacionales. En este contexto, el amistoso ante el Europa será la primera oportunidad para que Flick empiece a poner en marcha un proyecto que aspira a volver a pelear por todos los títulos.

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