El Barça estrenará nuevo logo la próxima temporada

El FC Barcelona empieza a dar forma a la que será una de las equipación más rompedoras de los últimos años, y no precisamente por su diseño o color. La tercera camiseta de la temporada 2026-27 incorporará un nuevo logotipo de inspiración retro, concebido como un elemento gráfico especial que convivirá con el escudo oficial del club, sin sustituirlo en ningún caso.

Según la información a la que ha tenido acceso Footy Headlines, el diseño del nuevo logo recupera códigos estéticos clásicos y se articula a partir de un escudo con una silueta distinta a la habitual. En su interior aparece la palabra 'Barça' como eje central, acompañada del logotipo de Nike y de un gráfico estilizado que remite a un globo terráqueo o a un balón. Se trata de una pieza pensada más como icono que como emblema institucional.

Así será el nuevo logo de la tercera equipación del Barça / Footy Headlines

Este logotipo no ocupará el lugar del escudo tradicional en el pecho, que seguirá siendo el único símbolo oficial del FC Barcelona en la equipación. Su uso estará limitado a detalles concretos del uniforme, como el interior del cuello, las mangas o el bajo de la camiseta, reforzando el carácter diferencial de la tercera equipación sin alterar la identidad histórica del club.

En cuanto a la paleta cromática, la camiseta combinará cuatro colores: Green Frost, Dusty Cactus, Gym Red y Loyal Blue, una camiseta que recuerda, aunque con tonos más claros, a la equipación visitante del Barça de Ronaldo Nazario en la 96/97 cuando se ganó la Recopa. Una mezcla poco habitual que apunta a un diseño atrevido, alineado con la filosofía de las terceras equipaciones, concebidas como un espacio de mayor libertad creativa tanto para el club como para Nike.

La combinación busca equilibrio entre tonos fríos y cálidos, con el rojo y el azul en las mangas como referencias directas a los colores tradicionales del Barça. A falta de confirmación oficial y de las primeras imágenes definitivas, todo apunta a que la tercera equipación del Barça para la temporada 2026-27 será uan nueva apuesta de producto que conecte con las nuevas generaciones de culés evocando al pasado.