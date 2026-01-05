Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Barça estrenará la cuarta equipación en la Supercopa

En la semifinal contra el Athletic Club, los jugadores de Hansi Flick vestirán por primera vez una camiseta que rinde homenaje a la temporada 2005/06

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El FC Barcelona estrenará este miércoles en la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club (20:00 horas) su cuarta equipación. Así lo adelantaba @memorabilia1899 en 'X' y lo confirmaba el club blaugrana con la imagen en la que se adjuntaba la lista de convocados para este torneo, en la que se ve a Pedri lucirla.

Dicha equipación fue presentada a mediados de noviembre, pero todavía no la había lucido en ningún encuentro. Se trata de una camiseta conmemorativa que "apela a la historia y al arte" y reivindica "una de las obras maestras más memorables del imaginario culé contemporáneo": el 0-3 en el Bernabéu del 19 de noviembre de 2005.

Con motivo del vigésimo aniversario de aquella icónica noche, el Barça ha lanzado esta nueva equipación para recordar "una auténtica clase de fútbol", como detalla el club en su comunicado. Esa contundente victoria ante el máximo rival en su estadio fue el preludio de lo que vendría a continuación. "Fue uno de los mejores clásicos de la historia que, además, impulsó al equipo a un verdadero cambio de ciclo a las puertas de lo que sería la época dorada de la historia del club", ha recordado la entidad en la nota informativa para anunciar la nueva equipación.

La elástica presenta las franjas blaugranas en vertical pero desestructuradas, un detalle hecho adrede. "Las líneas se inspiran en la trayectoria que hizo el balón en cada uno de los tres goles que se marcaron aquella noche: el primero de Eto’o y los dos siguientes de Ronaldinho", especificaba la entidad blaugrana en la campaña de lanzamiento el Barça.

En el interior del cuello aparecen tres círculos que destacan los minutos en los que se marcaron los tantos: 14’, 58’ y 77’, mientras que en la parte externa emerge un detalle de la Senyera que completa el diseño. Por otro lado, el pantalón que acompaña esta camiseta es de color granate con una franja azul en el lateral de cada pierna.

