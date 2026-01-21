El Barça puede estrenar ataque en Praga

El Barça está obligado a ganar en Praga para seguir manteniendo opciones de meterse entre los ocho primeros de esta Champions y evitarse el play off de octavos de final. Por ello, Hansi Flick alineará a sus mejores hombres, teniendo en cuenta que tiene un par de bajas importantes. La gran estrella del equipo, Lamine Yamal, se ha quedado en Barcelona sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. También lo ha hecho Ferran Torres, que acabó el partido contra la Real Sociedad con una lesión muscular que tendrá al valenciano diez días de baja. Además, el entrenador alemán tampoco puede contar con Joao Cancelo, pues el portugués, incorporación de este mercado de invierno, no está inscrito todavía en la Champions.

Joan Garcia es el número uno, como se ha cansado de repetir el entrenador azulgrana, y no habrá cambios en defensa respecto al último partido en Anoeta. Flick aseguró, tras la derrota, que el Barça debe defender mejor, pero confiará en los mismos hombres. También repetirá en el centro del campo el doble pivote que tanto le gusta, compuesto por Frenkie de Jong y Pedri, y que elogió en rueda de prensa. El canario acabó el partido contra la Real Sociedad con un fuerte golpe en un tobillo del que está totalmente recuperado. Por delante de ellos, una de las dudas de siempre, Fermín o Dani Olmo con más opciones para el andaluz.

La delantera

Sí habrá cambios en ataque por las mencionadas bajas de Lamine y Ferran. Lewandowski será el delantero centro titular en Praga y buscará su primer gol en la presente edición de la Champions. Bardghji apunta a entrar en la derecha por Lamine Yamal y más abierta está la tercera plaza de la delantera. Raphinha no jugó en San Sebastián contra la Real Sociedad por un golpe en un muslo recibido en la Copa contra el Racing. Si está totalmente recuperado, el brasileño debe ser titular en la delantera. Si espera en el banquillo, su posición la podría ocupar Rashford o bien Dani Olmo, como en Anoeta. A pesar de las bajas de Ferran, Lamine y Cancelo a las que se unen las de Gavi y Christensen, Flick tiene donde elegir para lograr tres puntos que acerquen al grupo al objetivo de quedar entre los ocho primeros esta primera fase.