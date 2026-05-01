El Barça estima más de 80 millones de ingresos con el Spotify Camp Nou

El nuevo Spotify Camp Nou será el nuevo motor económico del FC Barcelona, la piedra angular del futuro de la institución.

Desde el Barça tienen claro que los días de partido serán una de las grandes fuentes de ingresos del club, y en los despachos ya se hacen estimaciones de cuánto dinero generará el estadi una vez esté finalizada la tercera gradería a nivel de ticketing, es decir, por venta de entradas, según explicó el periodista Adrià Soldevila en el programa ‘Què t’hi jugues?’ de la Cadena SER.

La explotación de esta zona no será inmediata y el FC Barcelona ha diseñado una apertura por fases a lo largo de la próxima temporada cuando se espera que el nuevo Camp Nou llegue al 100% de su capacidad con más de 105.000 asientos.

Lateral y tribuna

El primer tramo en entrar en funcionamiento de la tercera gradería será el lateral, previsto para el mes de octubre. Solo esta parte, una vez completada, generará alrededor de 27 millones de euros por temporada en ingresos de ticketing.

El Spotify Camp Nou, fortín y motor económico: así triplicará el Barça la oferta VIP / Valentí Enrich

La siguiente activación corresponderá a la tribuna, entre diciembre y enero. En este caso, la previsión baja ligeramente hasta los 25 millones anuales.

La explicación está en el uso del espacio: aunque el precio de los abonos es más elevado, el número de entradas vendidas es menor por la presencia de invitaciones y zonas destinadas a medios de comunicación.

Goles y córners

El calendario continuará en primavera. Entre abril y mayo deberían abrirse los dos goles, Nord y Sud, que aportarán unos 20 millones de euros por curso.

A estas cifras se sumará la explotación de los cuatro córners del estadio, con una estimación conjunta de 11 millones anuales.

Ingresos por ticketing en la 3ª gradería Lateral: 27 millones de euros

Tribuna: 25 millones de euros

Goles: 20 millones de euros

Córners: 11 millones de euros

Total de la 3ª gradería: 83 millones de euros

Explotación global

El resultado global superará, según las estimaciones del club compartidas por la 'Cadena SER', los 80 millones de euros por temporada únicamente procedentes de la tercera gradería, con un total de 83 millones de ingresos por temporada.

El nuevo estadio aspira a alcanzar unos 350 millones de euros anuales en total por lo que la tercera gradería no es solo una ampliación de aforo, sino uno de los pilares del futuro financiero del club.

La instalación de la cubierta

La hoja de ruta final del Camp Nou incluye la instalación de la cubierta como siguiente gran paso en las obras. El inicio está previsto para junio de 2027 y se calcula un plazo de entre cuatro y cinco meses para completarlas. Sin embargo, en el club asumen que los tiempos no dependen únicamente de la construcción.

La obtención de permisos por parte del Ajuntament podría alargar el proceso, incluso una vez finalizada la instalación. Por este motivo, el Barça ya se mueve para garantizar Montjuïc como alternativa temporal. Un escenario que el club quiere evitar, pero que mantiene abierto ante la incertidumbre administrativa.