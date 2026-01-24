¡El Barça estaría cerca de fichar a la gran joya del fútbol uruguayo!

El Barça se ha lanzado claramente al mercado para intentar atar a futbolistas con proyección que están destacando de forma poderosa en sus países y selecciones nacionales. El club blaugrana tiene cerrados ya los fichajes del extremo Ajay Tavares (Norwich) y del delantero Hamza Abdelkarim (Al Ahly) y ahora podría tener encarrilado al defensa con mayor proyección de Uruguay, el zurdo Patricio Pacífico, de Defensor Sporting.

Según informa el periodista Gianluigi Longari, el Barça tendría ya muy avanzada la contratación del internacional sub'20 de Uruguay, que ha debutado profesionalmente ya con su equipo y que, incluso, Marcelo Bielsa le ha tenido en cuenta para entrenamientos con la selección absoluta.

Pacífico es un lateral zurdo muy veloz, que también puede jugar de central o mediocentro. Destaca por su buena técnica individual y, sobre todo, por una gran personalidad dentro del terreno de juego. Está considerado como el mejor jugador sub'20 de su país y varios equipos europeos le estaban siguiendo la pista estas últimas semanas.

Con contrato en vigor y una tasación de unos 500.000 euros, el Barça o bien se quedaría al futbolista en calidad de cedido o pagaría alguna cantidad a Defensor.

El ayudante del técnico de Defensor, Alberto Mena, le definió como un auténtico jugadorazo: "La gente de mi edad va a recordar a Beckenbauer. ¿De qué jugaba Beckenbauer? De todo. Bueno, Patricio es igual, juega de todo. Es un jugador fantástico", señaló.

Mena destaca que "tiene una condiciones técnicas, unas condiciones tácticas, porque tiene una ubicación fantástica, pero además tiene un carácter que si uno lo mira con 19 años como tiene, es un hombre. Entonces, es un comodín. Lo pusimos de lateral, lo pusimos de zaguero, después lo pasamos de volante, juega de cualquier cosa y todo lo hace bien. La verdad que estamos muy contento con eso", comentó.