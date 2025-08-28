El Barça estará muy pendiente de la Conference League

El FC Barcelona siempre estudia y analiza sus rivales. En condiciones normales, el staff de Hansi Flick miraría el Rayo Vallecano-Neman Grodno de la previa de la Conference League centrado en el aspecto deportivo, pero hay otra cuestión que todavía preocupa más.

Unas imágenes de 'El Chiringuito' pusieron de manifiesto que el césped está en mal estado, escaso en algunas parcelas del campo y con una gran irregularidad. El partido de este jueves puede empeorar todavía más el terreno de juego y dejarlo en impracticable.

Los operarios del Rayo Vallecano deberán trabajar con mucha diligencia para conseguir que la hierba se recupere lo antes posible y el partido del domingo entre el cuadro local y el Barça se pueda desarrollar con la máxima normalidad posible.

Vallecas siempre ha sido un campo incómodo por sus dimensiones, la presión ambiental y ahora se puede sumar el césped, un factor clave en el juego del FC Barcelona.

El Rayo Vallecano, por su parte, también cuenta con jugadores muy técnicos de medio campo hacia adelante, por lo tampoco le interesa encontrarse con un 'patatal'. Un deterioro importante del césped sería muy perjudicial para todas las partes.

El partido entre el Rayo Vallecano y el Neman se juega este jueves a las 20.00 h. mientras que el Rayo Vallecano-Barça se disputará el domingo a las 21.30 h. El Rayo tendrá apenas dos días para trabajar intensamente en el césped para que tenga unas condiciones mínimas para disputar un partido de Primera División.