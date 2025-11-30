El Barça espió en directo a Nusa

Durante el último parón de selecciones nacionales en el calendario se celebró en Milán un encuentro entre agentes, intermediarios y gestores deportivos de clubes europeos en el que estuvieron la mayoría de los equipos importantes europeos representados.

Estuvo presente Joao Amaral, el nuevo responsable de scouting del Barcelona y ayudante de Deco. Este es un momento clave de la temporada, en el que se afina el seguimiento a los jugadores que interesan para tratar de tener controlado el mayor número posible de futbolistas interesantes.

Pues Amaral aprovechó su estancia en la capital de la Lombardía para ir a ver el Italia 1–Noruega 4, clave para la clasificación del Mundial. Estaban Haaland y otros muchos jugadores interesantes, pero el objetivo era seguir y tomar nota de la evolución del internacional noruego nacionalizado Antonio Nusa.

Nusa anotó el primer gol de los noruegos, que empezaron perdiendo e iniciaron la gran remontada final, jugando los 90 minutos para una selección noruega que volverá a un Mundial 38 años después.

Este extremo de tan solo 20 años tiene encandilados a muchos clubes europeos. Jugador muy interesante del Leipzig alemán, al que llegó hace dos temporadas procedente del Brujas belga y que se ha vinculado en el pasado ya con un interés claro del club blaugrana. Veremos. Uno más, pero con una enorme clase. Jugador diferencial.