El Barça espía a la gran joya del fútbol croata

El Barça sigue a la caza de jóvenes talentos internaciones y, según afirman los medios croatas, sus ojeadores se han desplazado para presenciar el Slaven Koprivnica en su duelo de hoy ante el HNK Gorica para seguir las evoluciones del centrocampista Adriano Jagusic, futbolista seguido por muchas de las secretarías técnicas de Europa. El club blaugrana tiene grandes informes de este medio zurdo de solo 20 años que está sorprendiendo por su evolución en la liga croata y que es internacional sub'21.

Según informa 'Croatian Football', el Barça espiará al futbolista aunque no es la primera vez esta temporada que han ido a realizar informes sobre él. En este encuentro también habría ojeadores del Olympique de Marsella y el entorno del futbolista ya ha recibido aproximaciones de Borussia Dortmund y Leipzig en las últimas semanas. La tasación actual del jugador es de 1,5 millones de euros y es muy probable que este próximo verano de el salto hacia algún equipo europeo.

Adriano Jagušić (Koprivnica, 2005) es la última perla que asoma en la siempre fértil escuela croata. Zurdo, 1,78, se mueve entre la mediapunta y la banda derecha, partiendo muchas veces desde el costado para aparecer por dentro. En Slaven es el jugador que recibe entre líneas, gira con naturalidad y acelera el ataque con conducciones potentes y primer toque limpio. Sus números en HNL, creciendo año a año en goles y asistencias, confirman la sensación visual de futbolista decisivo en los últimos metros.

Le gusta perfilarse hacia dentro para soltar golpeos secos con la izquierda —ya ha dejado varios goles lejanos y a balón parado—, pero también tiene compromiso sin balón: salta a la presión, muerde tras pérdida y no se esconde en duelos físicos pese a su juventud. Internacional sub-21 con Croacia, Jagušić reúne ese mix tan cotizado de pausa balcánica y vértigo moderno que invita a pensar que acabará dando el salto hacia un equipo top europeo.