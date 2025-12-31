El Barça esperará a un Araujo con buen 'feeling'

El regreso al trabajo tras las vacaciones navideñas era un día importante para el barcelonismo al poder acceder al Johan Cruyff y ver de cerca a sus ídolos. Algunos, incluso, tuvieron la suerte de llevarse alguno de los balones que lanzaron los futbolistas o rascar autógrafos y fotos.

Pero el entrenamiento a puertas abiertas del lunes fue especial sobre todo para Ronald Araujo. El charrúa ha pasado unas semanas complicadas. Tras el Chelsea-Barça dijo basta.

COOPERACIÓN Y COMPRENSIÓN

Pasó unos días jodidos y decidió, junto a sus representantes, reunirse con el club para pedir un tiempo por salud mental. Ya venía arrastrando de un tiempo atrás ese ‘run-run’ en su cabeza y el desenlace del partido fue el detonante.

Desde el principio se ha encontrado comprensión y cooperación absoluta desde el lado del club azulgrana. Y esto lo ha ‘simplificado’ todo. Ronald estuvo alrededor de tres semanas alejado del día a día del Barça, pero sin descuidar el mantenerse en forma con consignas de los preparadores del club y sus fisios.

Araujo, en su regreso a los entrenamientos / GORKA

Ronald ha aprovechado este tiempo para hacer un viaje espiritual a Israel (es profundamente religioso y sentía que podía ayudarlo para encontrar el ‘camino’), luego pasó casi dos semanas en su país desconectando junto a los suyos también con permiso del club.

Hasta que este fin de semana decidió que se veía preparado para incorporarse a los entrenamientos coincidiendo con la vuelta al trabajo de la sesión a puertas abiertas.

BUENAS VIBRACIONES

Y la verdad es que se sintió muy bien después de 35 días sin ejercitarse con sus compañeros. Fue una primera sesión corta y no muy intensa, perfecta para ir aclimatándose de vuelta. Se le vio especialmente agradecido a la gente, que lo coreó y lo jaleó en varias ocasiones y le mostró el cariño. Clave para insuflar aún más energía en este regreso.

Araujo, junto a sus compañeros en el entrenamiento del Barça / Gorka Urresola

Físicamente se ha sentido bien en estos dos primeros entrenamientos, más exigentes los de este martes y miércoles. El trabajo individualizado ha dado sus frutos. La clave es no presionarse ni agobiarse con volver a la competición, si bien no está descartado para el derbi de este sábado en Cornellà.

EL CLUB, PENDIENTE DE SU EVOLUCIÓN CON EL MERCADO

Ni dentro ni fuera del derbi y de la Supercopa. La idea es ir día a día, según sensaciones, y así se lo ha transmitido al staff, que tampoco va a ejercer ningún tipo de presión.

Mientras, el club también está muy pendiente de su evolución de cara a ir o no al mercado. La secretaría técnica, en caso de que Araujo vaya bien, es partidaria de no fichar por fichar. Las experiencias con cesiones en mercados de invierno recientes no son especialmente buenas. Piano piano.