El Barça espera estar en la regla del 1-1 antes de verano

A pesar de no estar en la regla del 1-1 del fair play de LaLiga, el Barça incorporará en este mercado de invierno a Joao Cancelo. Lo hará en calidad de cedido y por la baja de larga duración de Andreas Christensen, pues podrá utilizar un porcentaje de la ficha del danés para inscribir el contrato del defensa portugués. El Barça, de todos modos, tiene como gran objetivo llegar a tan anhelada regla antes de verano, pues es una condición indispensable para poder fichar a un gran delantero.

Y en el club azulgrana están convencidos que lo lograrán y volverán a una regla en la que estuvieron durante unas semanas en enero del pasado año 2025, algo que aprovechó la dirección deportiva para renovar a algunos futbolistas importantes como Gavi, Pedri, Cubarsí, Araujo o Gerard Martín. Llegaron a ella tras ceder la explotación de 475 asientos VIP del Spotify Camp Nou por 30 años a cambio de 100 millones de euros, operación que también permitió la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.

Los asientos fueron a parar al fondo qatarí Forta Advisors y a New Era Visionary Group, firma representada por el moldavo Ruslan Birladeanu. Aquel enero, los primeros ingresaron 30 millones de euros y los segundos 28. Se estableció un calendario de pagos de los restantes 42 millones de euros, que todos ellos debía abonar New Era Visionary Group. Precisamente que no hubiesen ingresado ya los 100 millones hizo que la operación no fuese aceptada por el auditor y que LaLiga sacase al Barça de la regla del 1-1.

De los 42 millones que faltaban, el Barça ya recibió 12 cuando tocaba y en junio está previsto que llegue el ingreso de los alrededor de 30 que faltan. Será entonces cuando la operación de los asientos VIP podrá ser contabilizada y el club azulgrana podrá regresar a la regla del 1-1. También deberá darse otra condición que no es otra que el cumplimiento del presupuesto de la presente temporada. La Asamblea de Compromisarios aprobó un presupuesto con unos ingresos de 1.075 millones de euros y unos beneficios de cinco millones. La previsión es cumplirlo. El retorno al Spotify Camp Nou ayuda mucho a ello.