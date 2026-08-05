El Barça espera la oferta del PSG por Ferran Torres esta semana

Calma tensa en el Barça por Ferran Torres. El club blaugrana sigue sin tener mensajes directos del jugador sobre su situación, pero entienden, tras haber hablado con su entorno que esta misma semana se puede dar un movimiento oficial del PSG realizando una oferta por el delantero. El Barça no va a retener sí o sí al futbolista, pero tienen claro que no le venderán a no ser que haya encima de la mesa una propuesta millonaria que satisfaga a todas las partes. Por el momento, esas conversaciones no se han iniciado aunque podrían hacerlo en las próximas horas, incluso antes de que Ferran se incorpore a los entrenamientos, el próximo 12 de agosto.

En el Barça han sorprendido mucho las declaraciones públicas de Ferran retando al Barça con frases como "si me quieren, que lo demuestren". No entienden la actitud del futbolista salvo que detrás haya ya prácticamente decidido su salida. El atacante siempre había querido continuar en el club blaugrana, pero el Barça ya le advirtió que no acabaría de negociar su renovación hasta el mes de septiembre por una cuestión de límite salarial y como han hecho alguno de sus compañeros como Eric Garcia, pero el jugador podría no esperar.

La idea del Barça era hablar cara a cara con el futbolista el próximo 12 de agosto y aclarar las cosas. Hansi Flick también quería tener una charla con Ferran y escuchar su pensamiento, pero todo indica que el PSG desea mover pieza antes de que esto suceda. Habrá que ver si el club francés realiza una oferta convincente o intenta aprovecharse de la situación contractual del delantero, que termina contrato el próximo 30 de junio.

Lo que sí tiene claro el Barça es que Ferran no saldrá salvo que se lleguen a unos mínimos económicos. Y el club va a tirar hacia lo alto. Es cierto que podría irse libre en el 2027, pero también lo es que el mercado de delanteros es muy escaso y que Ferran se ha revalorizado por su Mundial. Si la situación se enroca, el club blaugrana está dispuesto a asumir el riesgo de romperlo todo y que el jugador continúe en plantilla esta temporada a riesgo de que se vaya a coste cero. Tienen clara la cifra que desean ingresar y de ahí no se moverán.

Los imputs del Barça son que el delantero lleva tiempo negociando con el PSG y que podrían llegar a un acuerdo. De ser así, no desean alargar más la situación por el bien de todas las partes. En el caso de que Ferran diera marcha atrás, el Barça le mantendría la propuesta de renovación a la baja que tiene prevista para él. El club blaugrana cuenta con él, pero tanto la dirección deportiva como Hansi Flick no le consideran un futbolista estratégico para el proyecto. Es por ello que le abrirán las puertas si la oferta es razonable.

En el caso de que salga Ferran, el Barça está trabajando para el fichaje de un delantero centro. El objetivo prioritario es Julián Álvarez y van a intentarlo hasta el final, pero si no lo consiguen, el club tiene ya marcados el perfil de dos goleadores que podrían paliar esta salida. Se vienen momentos interesantes de mercado.