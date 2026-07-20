El Barça espera un movimiento contundente de Julián Álvarez

Llegó la hora de la verdad con Julián Álvarez. Tras las últimas polémicas entre el Barça y el Atlético de Madrid por su traspaso, ahora deberá ser el jugador argentino el que de un paso al frente para forzar la situación e intentar que haya un entente entre las partes. Julián no ha querido hablar más para no enturbiar el ambiente de la selección argentina, pero una vez acabado el Mundial está dispuesto a dar un paso al frente porque se siente engañado con los dirigentes colchoneros. Puede pasar de todo.

Julián aprovechó los primeros días del Mundial para soltar la primera gran bomba. Habló para asegurar que quería irse del Atlético con el objetivo de “cumplir un sueño”. No quiso nombrar al Barça, pero si que marcó territorio ante el bloqueo que había impuesto el Atlético al Barça en esta negociación. Y, por el momento, todo ha quedado ahí.

El pasado viernes se produjo un episodio inesperado que encrespó a Julián y su entorn. El consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín se despachó a gusto tanto con el Barça como contra su presidente, Joan Laporta, y afirmó de forma tajante que Julián no se iría este verano al club blaugrana porque no pensaban negociar por ninguna oferta. Dio a entender que el argentino era intransferible y que no se trataba de una cuestión de dinero.

Julián considera que los ejecutivos del Atlético le han engañado porque hace unos meses le prometieron que le ayudarían a salir en el caso de que lo pidiese, cosa que hizo nada más finalizar la temporada. Y no solo no han puesto un precio sino que se niegan en redondo a vender por menos de la cláusula de 500 millones de euros, lo que estaría bloqueando cualquier posibilidad de traspaso.

Julián quiere explicar muchas cosas y una comparecencia suya podría hacer saltar toda la banca. En el Atlético no quieren más conflictos, pero si el argentino da el paso y dice que le gustaría jugar en el Barça, la situación quizás ya no tendría marcha atrás. Ha llegado el momento del futbolista y parece que Julián dará el paso, algo de lo que tenía muchas dudas hace unos días.