El Barça espera poder jugar contra el Arsenal

En el club se espera que el brote de gastroenteritis no vaya a más e ir recuperando jugadores para el partido del miércoles Los jugadores sanos se entrenaron ayer en Los Ángeles y no hay previsto ningún entrenamiento para hoy

Como explicaba el presidente Joan Laporta ayer, la suspensión del primer amistoso de la pretemporada azulgrana "es un palo". Pero una vez cancelado el encuentro que se debía jugar en Santa Clara contra la Juventus, desde el Barça esperan que el equipo de Xavi pueda enfrentarse el día 26 al Arsenal en Los Ángeles.

De momento, el brote de gastroenteritis que ha afectado a entre doce y catorce jugadores y que obligó al club azulgrana a quedarse el sábado en Los Ángeles y no viajar a San José para jugar contra la Juventus, parece que no ha ido a más durante el día, aunque nadie se atreve a asegurar que no hayan más casos ni cómo será la recuperación de los futbolistas afectados.

El Barça no tenía programado ningún entrenamiento para este domingo y mantiene su agenda, habiendo anunciado su próxima sesión en Estados Unidos para las diez de la mañana hora de Los Ángeles de este lunes. Se espera que algunos jugadores vayan recuperándose este domingo y los sanos podrían realizar algún tipo de trabajo en el hotel de concentración.

Ayer, los jugadores que no se vieron afectados por el virus se entrenaron en el LA Memorial Coliseum de Los Ángeles para seguir avanzando en la pretemporada bajo las órdenes de un Xavi que ha visto como quedan algo trastocados sus planes.

Lo que queda

Se irá analizando la situación con el paso de las horas, pero en el Barça tienen la confianza de que la gira por Estados Unidos seguirá su curso y que se podrán jugar los tres partidos pendientes. Ante el Arsenal en Los Ángeles el día 26 de julio, contra el Real Madrid en Dallas el día 29 y ante el Milan el 1 de agosto en Las Vegas.