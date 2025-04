El Barça espera ingresar un mínimo de 20 millones en la gira asiática

Este verano hay Mundial de Clubes y el Barça no lo disputará. En el club azulgrana, sin embargo, no están preocupados. Los hombres de Hansi Flick tendrán más descanso y, además, aprovecharán para realizar una nueva gira con cambio de continente. No irán a Estados Unidos, pues allí se disputa el Mundial de Clubes, y volverán a Asia.

Aunque no es nada oficial, desde el club azulgrana aseguran que tienen cerrados ya tres partidos. Dos se disputarán en Corea del Sur y un tercero en Japón. Las mismas fuentes explican que se está buscando un cuarto partido en tierras japonesas. El Barça viajaría primero a Corea del Sur y entre el 6 y el 8 de agosto estaría en Japón.

Desde el Barça también explican que esperan ingresar un mínimo de 20 millones de euros por la gira. Quince millones serían fijos y los cinco restantes en variables. Desde el club azulgrana, de hecho, esperan que dependiendo de diferentes compromisos comerciales y patrocinadores, la cantidad pueda llegar hasta los 25 millones de euros.

Este importante ingreso compensará la ausencia del Barça en el Mundial de Clubes, en el que se repartirán importantes cantidades.