El Barça espera la fecha definitiva del partido ante Osasuna sin demasiado optimismo

El pasado lunes, el Juez Único de Competiciones Profesionales, José Alberto Peláez, sorprendió fijando el partido entre el Barça y Osasuna, aplazado en su día por la repentina muerte del doctor del primer equipo, Carles Miñarro, el jueves 27 de marzo. Dicha fecha no la querían ninguno de los dos clubes, pues no podrán contar con todos sus jugadores por la doble jornada de selecciones.

Peláez argumentó en su decisión que el partido se debía recuperar cuanto antes mejor y no quiso colocar el encuentro entre las jornadas 37 y 38 del campeonato liguero, como querían ambos clubes, porque, según él, podría vulnerar la competición. Tanto el Barça como Osasuna presentaron recurso a la decisión y esperan una resolución.

En el club azulgrana esperan que la resolución no se demore demasiado, pues, en caso de tener que jugar el jueves ante Osasuna, debe montarse una operativa para el partido. También Hansi Flick, que se indignó al conocer la decisión, deberá planificar una semana de una forma diferente a la que había pensado en un primer momento.

Además, tienen claro en el club que si el Juez Único de Competiciones Profesionales se mantiene firme en su decisión y el partido se juega el jueves, deberá modificarse buena parte de la jornada del fin de semana. Entre otras cosas porque Osasuna tiene fijado su partido ante el Athletic el viernes y el Barça juega contra el Girona el domingo a las 16.15, por lo que no tendría el ya famoso descanso de 72 horas tan exigido por el Real Madrid.

En el Barça, han argumentado que existe un precedente de un partido aplazado que se jugó entre las dos últimas jornadas de Liga. Fue en el 2017 cuando se aplazó un Celta - Real Madrid por el mal estado de la cubierta de Balaídos que ponía en riesgo la integridad física de aficionados y futbolistas.

Sin embargo, aunque lo dicen con la boca pequeña, no son demasiado optimistas en el club azulgrana y creen que el partido se acabará jugando el jueves 27 de marzo. Entre otras cosas, porque el propio Peláez ya desestimó esta misma temporada un recurso de la Real Sociedad tras fijar un partido de Copa entre los vascos y el Jove Español aplazado en su día por la DANA en una semana de selecciones. El club de San Sebastián argumentó la falta de muchos jugadores internacionales, pero Peláez no cambió su decisión.

Si no hay cambio de decisión, Flick no podrá contar ni con Araujo ni con Raphinha a no ser que vean tarjeta amarilla en el primer partido internacional que jugarán. Uruguay juega ante Argentina y Brasil se enfrenta a Colombia.