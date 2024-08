El Barça espera cerrar el traspaso de Mika Faye al Rennes

Mika Faye puede tener las horas contadas en el Barça. El club blaugrana está avanzando ya en el traspaso del central al Rennes y las negociaciones empiezan a encaminarse. Salvo que algún otro equipo realice una oferta superior en las próximas horas, el central irá camino de la Ligue1 por un traspaso que podría concretarse en 11 millones de euros más variables hasta llegar a 15. Está en discusión una opción de recompra sobre el futbolista en sus primeros tres años de contrato.

El Rennes, que este año venderá jugadores por casi 100 millones de euros, tiene cash suficiente para afrontar la operación. Todo estaría pendiente de la salida de su central Arthur Theate al Eintracht de Frankfurt. Su sustituto sería Mika Faye, un futbolista que gusta mucho a los técnicos del club francés. De hecho, ha sido el equipo que más fuerte ha pujado por el jugador en las últimas semanas y tienen claro que llegará para darle galones en un club en el que podrá seguir creciendo.

El futbolista no se ha ejercitado hoy con el resto de sus compañeros. El club ha explicado que tenía un virus, pero es probable que a finales de esta semana o principios de la próxima abandone la disciplina de la entidad blaugrana. El Barça no le ha inscrito y no jugará ante el Valencia.

Mika Faye llegó al Barça por algo más de dos millones de euros por lo que el Barça sacará una buena plusvalía con la operación. El área deportiva quería darle la alternativa en el primer equipo pero no ha sido posible ante el overbooking de centrales que hay. Flick le probó como lateral y no le convenció y todas las partes tenían claro que lo mejor es que saliera para que tuviera minutos y siguiera creciendo.