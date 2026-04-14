El Barça espera hacer caja por varios canteranos

Se acerca el fin de curso y en las oficinas del FC Barcelona están pensando ya en la planificación para la próxima temporada de los diferentes equipos del fútbol formativo. Hay cosas que han dejado un buen sabor de boca y otras no tanto.

De hecho, se avecinan unos meses de bastantes cambios en La Masia, tanto en el apartado de ‘scouting’ como de salidas y entradas de futbolistas y entrenadores. Se considera que se debe potenciar varias franjas de edad para ser más competitivos y que puedan llegar jugadores de mayor nivel al filial.

Algunos jugadores cierran un ciclo en el filial

Hablando del Barça Atlètic, se avecina (haya o no haya ascenso) un plan renove importante. Hay muchos futbolistas como Álvaro Cortés, Brian Fariñas, Jofre, Barberá, Oduro, Olmedo o Aziz que muy probablemente no seguirán en el segundo equipo azulgrana. Han terminado una etapa. En las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se espera hacer caja por algunos jugadores que tienen buen cartel de mercado.

Cabe recordar que, por ejemplo, con Mbacke ya se ingresó dinero en el mercado invernal y que Andrés Cuenca está cedido en el Sporting, pero hay un acuerdo con el Como.

Mbacke, con Barberá y Roger en un partido del Barça Atlètic / Dani Barbeito

En algunos casos habrá cesiones; en otros, traspasos. Y algunos pueden formar parte de la primera plantilla el próximo curso. Y el Barça se contempla ingresar una buena cantidad para poder rearmar al equipo con la nueva hornada que está por venir (los Nil Vicens, Alex Gonzalez, Hamza, Alex Campos, Guillem Victor, Iker Rodríguez y compañía, algunos de ellos ya en dinámica de filial) y otros fichajes que llegarán.

Recursos económicos y humanos en la cantera

Para llevar a cabo esta revolución que se está cociendo, es necesario que entre líquido. Todo el mundo (los propios futbolistas) son conscientes de que alcanzar el primer equipo es algo destinado tan solo a unos pocos elegidos.

Todos los recursos que se destinan a la cantera y los esfuerzos de tantos años son para nutrir a la primera plantilla principalmente. Pero también para hacer caja con traspasos y operaciones por jugadores que tienen mucho cartel. El modelo Barça es venerado en el fútbol mundial y sus perlas, codiciadas.