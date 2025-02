El Barça aún espera 20 'kilos' por porcentajes en verano

Dentro de una política instaurada en el FC Barcelona en los últimos tiempos, el club está ya viendo los frutos por las 'semillas' plantadas en las salidas de varios futbolistas formados en La Masia. Como contamos en SPORT, van ya alrededor de 65 millones de euros por ventas de jugadores y porcentajes de ventas de futbolistas que, en la mayoría de casos, ni siquiera habían debutado con el primer equipo azulgrana.

El objetivo de la parcela deportiva, liderada por Deco, es la de no perder de vista el talento que no tiene cabida (por la enorme excelencia requerida) con Flick. Algunos han llegado y se han asentado, pero la gran mayoría no puede alcanzar el sueño de la primera plantilla.

Deco, director de fútbol del FC Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys. / EFE

Y en esos escenarios se empezaron a incluir porcentajes de futuras ventas. Sin ir más lejos, la venta de Nico al Manchester City antes del cierre de mercado deja el 20% de la plusvalía de lo que pagan los 'citizens' al Porto más tres millones abonados con anterioridad por el otro 20% que pertenecía al Barça. Eso significa una cifra de 13,3 millones de euros. Una suma importante que hay que añadir a los más de ocho que ya pagó la entidad lusa a la barcelonista el verano de 2023.

65 YA CERRADOS

Junto a las ventas de Unai y Marc Guiu, las de Faye o Julián Araujo, son unos 65 'kilos' ya cerrados. Pero es que todavía hay otras entradas de capital previstas para la próxima ventana de fichajes. Una, segura. El 20% de la compra obligatoria que pactó el West Ham con el Niza por Jean-Clair Todibo al término de la cesión este 2025. Ocho millones.

Òscar Mingueza, en el partido de Liga ante el Espanyol / LOF

Òscar Mingueza estuvo a punto de salir al Aston Villa este mes de enero. El Villa estaba dispuesto a pagar casi la totalidad de la cláusula (20 millones) de rescisión por el catalán al Celta. Con el Barça llevándose el 50% pactado en la transferencia del defensa al club celeste. No se dio, pero tiene toda la pinta de que en verano sí podría salir el jugador formado en La Masia, que está cuajando una gran temporada.

ESTANIS PUEDE DEJAR DOS MILLONES

Estanis Pedrola se fue cedido de la Sampdoria al Bolonia horas antes de cerrarse el mercado invernal. Los de la Emilia Romagna tienen una opción de compra por cuatro millones. También tiene el Barça un 50% de una futura venta (más los tres 'kilos' que ya cobró del club genovés).

Mika Mármol y Fermín disputándose un balón / SPORT

Luego está Mika Mármol, otro que estuvo a punto de salir. La Roma sopesó pagar los 10 millones de la cláusula. Y el Barça también se guardó un 50% de una futura venta con la UD Las Palmas. Cinco 'kilos' más que pueden caer (o algo menos si es traspaso pactado). Por último, Ilaix Moriba. Buen curso en esta 'resurección' en el Celta. Un 10% pactó la entidad catalana con el Leipzig, que pagó 16 millones fijos y seis en variables en su momento.

En total, pueden entrar más de 20 'kilos' en verano. Semillas muy bien plantadas...