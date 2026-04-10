Barça - Espanyol: horario y dónde ver por TV la jornada 31 de LaLiga

El derbi barcelonés regresa en un momento clave de la temporada. El FC Barcelona recibe al Espanyol este sábado en el Spotify Camp Nou con mucho más que tres puntos en juego.

El conjunto dirigido por Hansi Flick vuelve a centrarse en LaLiga tras el duro golpe sufrido en la ida de los cuartos de final de la Champions League, donde cayó por 0-2 ante el Atlético de Madrid. Un resultado que obliga a los azulgranas a una remontada exigente el próximo martes en el Metropolitano.

En este contexto, el choque ante el Espanyol aparece como un compromiso delicado. No solo por tratarse de un derbi, sino también por su ubicación en el calendario, justo entre los dos partidos de la eliminatoria europea. Además, el Barça llega reforzado en la competición doméstica tras ampliar a siete puntos su ventaja respecto al Real Madrid en la última jornada.

Antes de saltar al césped, el equipo azulgrana ya sabrá el resultado del duelo entre el Real Madrid y el Girona, que se disputa este viernes en el Santiago Bernabéu. Aun así, el objetivo del líder es claro: mantener, como mínimo, esa renta que le sitúa como gran favorito al título de LaLiga.

Uno de los grandes retos para Flick será la gestión de la plantilla. El desgaste físico tras el duelo europeo y la necesidad de llegar en las mejores condiciones al martes obligarán a introducir rotaciones. Jugadores clave como Pedri, Lamine Yamal o João Cancelo podrían tener descanso.

La principal novedad podría ser la reaparición de Frenkie de Jong, que apunta a entrar en la convocatoria y disponer de minutos en la segunda mitad. Con la baja de Marc Bernal, duda también para el martes, el centrocampista neerlandés podría adquirir un papel determinante en la vuelta de Champions.

Horario del Barça - Espanyol de la jornada 31 de LaLiga

El partido entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga, se disputará este sábado 11 de abril a las 18:30 horas (hora peninsular española) en el Spotify Camp Nou.

Dónde ver por TV el Barça-Espanyol de la jornada 31 de LaLiga

El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de la plataforma DAZN. El encuentro también podrá seguirse en directo por Sport.es.