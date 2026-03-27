Barça y Espanyol firman las tablas y ambos estarán entre los 8 mejores del Mundial FC Futures

FC Barcelona y RCD Espanyol empataron (1-1) en el último partido del Grupo D del torneo LaLiga FC Futures, en un derbi vibrante que decidió tanto el liderato como la clasificación. Los equipos dirigidos por Pol Combellé y Sergi Cabrer regalaron un espectáculo en el Mundial FC Futures.

El derbi U12 entre Barça y Espanyol / LALIGA

El partido arrancó con la intensidad propia de un derbi, con dos de los equipos más sólidos del torneo midiendo fuerzas desde el primer minuto. El Barça trató de imponer su estilo con posesiones largas y sin precipitarse, mientras que el Espanyol buscaba hacer daño de la misma manera, queriendo ser protagonista con balón cuando recuperaba. Las primeras ocasiones llegaron por medio de Héctor, quién disparó al palo en un centro de Biel. Más tarde, Destiny lo intentaba con un disparo seco arriba que fue enviado a córner por Jan Ligero.

UN GOL GENERÓ EL ROCK&ROLL

El primer gol no llegó hasta que en el minuto 14. Los pericos volvieron a tirar de pizarra en este torneo. Un córner al segundo palo botado a la perfección invitó a que Eric la rematara con todo. El tanto dio ventaja al Espanyol, pero por poco tiempo. En la jugada siguiente, el Barça ponía el empate por mediación de Joel. Ambos se desgastaron con una presión asfixiante, sobre todo los culés que tuvieron que correr más detrás del balón en la segunda mitad, ante un Espanyol que no dejó de insistir. Una parte para cada uno.

Los pericos celebrando el gol de Eric / LALIGA

Este resultado deja al FC Barcelona como primero de grupo, mientras que el RCD Espanyol se clasifica tras un partido condicionado también por la presión del Valencia CF. Antes del encuentro, el escenario era claro: el Barça necesitaba ganar para asegurar el liderato, el Espanyol dependía de sí mismo para ser primero si lograba la victoria, y el Valencia esperaba un tropiezo perico, incluso por dos o más goles, para tener opciones de clasificación.

Resultados del Barça U12

Barça 5-0 Shangai Port FC (Biel, Destiny x3 y Marc Ribera)

Barça 2-1 Valencia CF (Biel y Destiny)

Barça 2-0 Villarreal (Hugo y Destiny)

Barça 1-1 Espanyol (Joel)

Con este resultado el grupo cierra con el Barça como primero y se enfrentará mañana a las 10h contra el Sevilla, mientras que el Espanyol al ser segundo, jugará contra el Betis a las 11h. Los partidos serán retransmitidos por televisión en el canal Teledeporte y Gol TV.