Barça - Espanyol, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga

La situación de Lamine

La publicación del futbolista invita a pensar que podría ser titular hoy pero, tal y como SPORT ha informado esta mañana, el jugador encendió una leve señal de alerta durante el entrenamiento de ayer al notar unas pequeñas molestias que le obligaron a retirarse por precaución. No hay ninguna lesión, solo una pequeña sobrecarga, pero sería raro que Flick decidiera tomar el más mínimo riesgo.