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Barça - Espanyol, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
Sigue en directo el derbi entre el FC Barcelona y RCD Espanyol de la Jornada 31 de LaLiga EA Sports
La situación de Lamine
La publicación del futbolista invita a pensar que podría ser titular hoy pero, tal y como SPORT ha informado esta mañana, el jugador encendió una leve señal de alerta durante el entrenamiento de ayer al notar unas pequeñas molestias que le obligaron a retirarse por precaución. No hay ninguna lesión, solo una pequeña sobrecarga, pero sería raro que Flick decidiera tomar el más mínimo riesgo.
Publicación de Lamine Yamal
El '10' del Barça comparte en su Instagram el gol que marcó el año pasado en la recta final de liga ante el Espanyol.
El calendario del Barça
¿Qué le queda al equipo de Flick en Liga?
11/04 Espanyol (C)
22/04 Celta (C)
25/04 Getafe (F)
3/05 Osasuna (F)
10/05 Real Madrid (C)
13/05 Alavés (F)
17/05 Betis (C)
24/05 Valencia (F)
Oportunidad de oro
El pinchazo del Real Madrid ante el Girona provoca una situación ideal para el Barça. Con menos presión, podrían aumentar las rotaciones de Flick. De ganar ante el Espanyol, los culés se colocarían a 9 puntos de los blancos e incluso podrían salir campeones en el Clásico.
XI probable del Barça
Esta es la alineación que podría sacar Hansi Flick esta tarde: Joan García, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Eric García, Fermín, Gavi, Bardghji, Olmo y Ferran Torres.
Vuelve De Jong
Por lo que respecta a la convocatoria del Barça, la gran noticia es el alta médica de Frenkie De Jong, que regresa a una convocatoria después de su lesión.
Una baja importante para el Espanyol
Dos ausencias importantes en la convocatoria del Espanyol: Javi Puado, por lesión, y Riedel, por sanción.
La afición visitante calienta el derbi
Hasta tres pancartas se colgaron durante lo noche de ayer y han aparecido esta mañana. Una de ellas con la inscripción, "Catalunya perica". Otra, con "Azulgrana el que no bote". Las pancartas han sido reivindicadas a través de las redes sociales por la penya del Espanyol Juvenil 1991.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes y bienvenidos al directo del derbi entre el Barça y el Espanyol. Aquí podrás seguir todo lo que suceda en el partido.
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